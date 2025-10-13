Terugkeer Israëlische gegijzelden en Palestijnse gevangenen is complex: 'Je krijgt een ander persoon terug'

Op 7 oktober 2023 ontvoerde Hamas zo'n 250 mensen vanuit Israël en hield ze daarna vast in de Gazastrook. Sindsdien is het grootste gedeelte van de gegijzelden vrijgelaten of bevrijd door het Israëlische leger. Vandaag werden de laatste twintig nog levende gegijzelden vrijgelaten.

Volgens de Israëlische regering heeft Hamas nog wel de lichamen van 28 mensen die tijdens hun gevangenisschap zijn omgekomen. Hoeveel gegijzelden er in totaal zijn overleden is niet bekend.

Israël liet vandaag bijna 2.000 mensen vrij. Het gaat om 250 Palestijnen die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Daarnaast werden 1.700 mensen uit Gaza vrijgelaten die na '7 oktober' waren opgesloten in Israëlische gevangenissen, vaak zonder vorm van proces.