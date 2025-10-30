Terugclaimen van Nederlandse vlag en optimisme: zo zag de campagne van D66 eruit

"Dat was deze campagne erg onderscheidend", begint hij. "Er waren eigenlijk geen andere partijen die zo optimistisch waren en campagne is ook een kwestie van opvallen."

Denk je aan de verkiezingscampagne van D66, dan komt waarschijnlijk het woord 'optimisme' in je op. Bijvoorbeeld door het slogan 'het kan wél' en de manier waarop Jetten onderwerpen aansneed. Ook oud-spindoctor van de partij Roy Kramer ziet dat. Hij schreef een boek over hoe middenpartijen kiezers terug kunnen winnen van populistische partijen.

Waar D66 op 1 oktober nog 16 zetels haalde in de zetelpeiling van het EenVandaag Opiniepanel, heeft de partij in de verkiezingen 26 zetels weten te bemachtigen.

Nederlandse vlag

Volgens Kramer heeft Jetten ook op andere manieren geprobeerd om op te vallen. Bijvoorbeeld met het gebruik van de Nederlandse vlag in zijn campagne. "Bij sommige mensen gingen de wenkbrauwen fronsen: wat doet D66 nou met de Nederlandse vlag?"

Hij legt uit: "Vooral Wilders claimt de vlag tot nu toe. En Jetten is die gaan 'terugclaimen', die zei: 'Die vlag is van iedereen, die is ook van ons. Wij geven daar alleen een andere betekenis aan, namelijk van tolerantie en een vrij land voor iedereen.'" Volgens Kramer zorgde de actie voor een interessant gesprek. "Dan gaan mensen toch kijken van: 'Hé, dat is verrassend. Dat heb ik nog nooit gezien, dat een progressieve partij dat doet.'"

10 nieuwe steden

Normaal gesproken hebben middenpartijen, zoals D66, vaak last van saaie campagne, vertelt Kramer. "Maar nu gingen mensen kijken: wat is daar aan de hand? Dan is het toch spannend."

Wat daarin ook meespeelde was de manier waarop D66 met het vraagstuk wonen omging. "Dat was een heel belangrijk element voor mensen in deze campagne. Veel mensen gaven aan dat het een topprioriteit is. Maar er bleven eigenlijk maar heel weinig voorstellen van partijen bij hangen." Het plan van D66 om 10 nieuwe steden te bouwen leidde vaak tot discussie. "Maar dan gaat in ieder geval het gesprek er wel over."

Communicatie en social media

Verder valt Kramer ook de communicatie van Jetten en de partij op. "Duidelijk en spannend", noemt hij het. Vroeger communiceerden middenpartijen vaker zo. "Ik denk dat ze daar naar terug moeten."

En nu speelt social media daar natuurlijk ook een rol in. "Daar gaat het vooral om heel erg aanwezig zijn bij heel veel mensen. Ik sprak mensen om me heen en die zeiden: 'Het lijkt wel of ik in een soort 'rabbit hole' van D66 ben gevangen de laatste 2 weken.'" Daarmee bereikte de partij vooral jongeren, ziet Kramer.