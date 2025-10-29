De stemmen worden op dit moment nog volop geteld, maar de exitpoll van de uitslag is bekend en laat een grote overwinning zien voor D66. "Dit een bescheiden beweging van de kiezers van de rechtse flank naar het midden toe", zegt Joost Vullings.

De uitslagen van de exitpoll na de Tweede Kamerverkiezingen zijn binnen en D66 lijkt geschiedenis te schrijven door voor het eerst de grootste partij te worden. Maar wat betekent dat voor het vormen van een nieuwe regering? Politiek commentator Joost Vullings beantwoordt jullie vragen. 1. Wat is je eerste reactie op de exitpoll? "Dit is wat je de afgelopen verkiezingen vaker zag: de partijen die goed bezig waren in de peilingen die krijgen de laatste 24 uur nog een extra zetje en dat was in dit geval dan D66", legt Vullings uit. "Ook de VVD trouwens, die zag je ook opkomen en die kreeg ook nog een extra zetje." "De partij die dan ook serieus in de min zit, krijgt dan ook nog een extra tik. En dat hebben we gezien", gaat hij verder. "Zo kom je dus op deze uitslag uit. En de conclusie is wel dat de extra winst - waarschijnlijk van D66 - toch uiteindelijk GroenLinks-PvdA veel zetels heeft gekost." "In het strategisch stemmen konden links-progressieve kiezers kiezen tussen de D66 en GroenLinks-PvdA, want die stond in de peiling een zeteltje hoger. En op de rechterflank konden mensen kiezen tussen VVD en CDA. Dat had dus ook anders kunnen vallen, maar kiezers hadden toch zoiets van: 'die Jetten, daar gaan we voor'."

Verschil tussen exitpoll en verkiezingsuitslag Om 21.30 uur heeft Ipsos I&O de 'definitieve exitpoll' bekendgemaakt. Dat is de uitkomst van een schaduwverkiezing die het onderzoeksbureau heeft gehouden onder kiezers bij 65 stembureaus verspreid over het hele land. De exitpoll is geen uitslag, maar een voorspelling daarvan. Maar bij vorige verkiezingen is wel gebleken dat de exitpoll vaak erg nauwkeurig is. Meestal scheelt het maximaal 1 tot 2 zetels (van de in totaal 150 zetels). Inmiddels druppelen vanuit steeds meer dorpen en steden de officiële uitslagen binnen. Op basis hiervan komt persbureau ANP in de loop van de nacht met een 'voorlopige prognose' van de uitslag. Als alle stemmen geteld zijn - waarschijnlijk morgen - komt het ANP met een 'definitieve prognose'. Dit is nog niet de definitieve uitslag: die stelt de Kiesraad namelijk volgende week vrijdag (7 november) officieel vast in een openbare zitting. Dan wordt ook bekend hoeveel voorkeursstemmen iedere kandidaat heeft gekregen en wie er zijn gekozen in de nieuwe Tweede Kamer.

2. D66 en PVV liggen wel heel dicht bij elkaar, welke verschuivingen zien we in het stemgedrag? "Het gekke is als je echt puur naar het stemgedrag kijkt, dan is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. De PVV heeft ontzettend veel verloren, de BBB heeft ontzettend veel verloren, maar uiteindelijk winnen partijen zoals JA21 en Forum voor Democratie ook weer. Dus die partijen samen verliezen in totaal maar vier zetels." "Het is een bescheiden beweging van de kiezers van de stevige rechtse flank, naar het midden toe. Eigenlijk is die rechtse stem wel weggegaan bij de PVV, maar die stem is niet helemaal naar het midden vertrokken. Het midden heeft wel iets gewonnen, maar ook geen grote overwinning. De grote verliezer is natuurlijk links, die kreeg een enorme klap." 3. Was het een fout van Wilders om zijn plaats af te staan in het RTL-debat zodat Jetten zijn slag kon slaan? "Ja, zeker", bevestigt Vullings. "Hij heeft heel veel interviews afgezegd. Hij heeft zijn plek afgestaan in het debat en ook heel weinig campagne gevoerd." "Wilders had kennelijk niet de energie of de zin om die campagne te voeren en dat was zichtbaar", gaat de politiek commentator verder. "Hij is altijd goed in debatten, maar hij was toch niet in topvorm deze campagne. Hij zei wel 'ja misschien kan ik wel de grootste worden', maar als je naar zijn lichaamshouding keek, dan zag je een de man die er in niet meer in geloofde. En het misschien ook niet eens meer ambieert op dit moment."

4. Waarom verliest GroenLinks-PvdA zo fors? Is daar een verklaring voor? "Het is natuurlijk gewoon bekend, en dat wisten ze bij die partij ook, dat lijsttrekker Frans Timmermans iemand is die veel emoties oproept, positief maar ook negatief en ook in eigen kring." "Ook als je veel links-progressieve kiezers spreekt, merk je dat hij niet super populair is bij zijn eigen achterban. Ja, en dat maakt uit. Je moet altijd de goede onderzoeken afwachten hoe de zetels zijn verschoven en wat de oorzaken zijn. Maar het leiderschap van Timmermans is ongetwijfeld onderdeel van de verklaring voor het verlies." "Op het moment dat je gaat voor het premierschap en je eindigt dan op 20 zetels met 5 zetels verlies, dan is het wel logisch dat je opstapt. Het is hem al die jaren niet gelukt om door te groeien." 5. Welke coalitie heeft Jetten het liefst? "Het is een grote overwinning voor D66, voor het eerst de grootste partij. Ik denk dat Jetten zegt: 'Doe maar een kabinet met D66, VVD, GroenLinks-PvdA en CDA.' Dan zit hij lekker in het midden en heeft hij linkse dekking. Dan heb je geen linkse oppositie vanuit GroenLinks-PvdA. Dat is voor hem het fijnst." "Hij loopt dan alleen wel tegen het probleem aan dat de VVD niet met GroenLinks-PvdA samen wil in een kabinet. Maar van een centrumrechts kabinet met JA21 wordt de D66-achterban dan weer niet gelijk heel enthousiast."