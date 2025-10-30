De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug, de stemmen worden geteld en het stof daalt inmiddels neer in Den Haag. Maar hoe verloopt nu de weg naar een nieuw kabinet? Hieronder lees je stap voor stap wat er de komende dagen en weken gebeurt.

De verkiezingen zijn voorbij, maar hoe nu verder? Dit gebeurt de komende tijd in Den Haag

In Nederland duurt het gemiddeld zo'n 3 maanden voordat er een nieuw kabinet is

De periode tussen de verkiezingen, de installatie van de nieuwe Tweede Kamer en de vorming van een nieuw kabinet is strak gepland en zit vol vaste momenten. Tweede Kamer nu aan zet Maat het is ook een periode waarin van alles door elkaar loopt. Want de 'oude' Tweede Kamer staat nog even aan het roer, terwijl de nieuw gekozen Kamerleden al volop aan de slag gaan met de kabinetsformatie. "Sinds 2012 ligt het initiatief voor de vorming van een nieuw kabinet namelijk niet meer bij de koning, maar bij de Tweede Kamer zelf", vertelt politiek verslaggever Marloes Lemsom.

Verkenner maakt rondje Daarom zullen de lijsttrekkers morgen samen komen onder leiding van de huidige voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma, zegt ze. "Dan wordt besproken hoe alle partijen de verkiezingsuitslag interpreteren." Na dit overleg benoemt de Kamervoorzitter dan normaal een verkenner die met alle partijen gaat praten. In deze gesprekken heeft de verkenner de opdracht om te onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn. Meeste kans van slagen "Voor deze gesprekken bestaan geen vaste regels", zegt Lemsom. "De verkenner kijkt welke coalitie de meeste kans van slagen heeft." De verkiezingsuitslag is daarin natuurlijk belangrijk, maar bijvoorbeeld ook of partijen andere partijen uitsluiten.

Op basis van alle gesprekken en de definitieve uitslag brengt de verkenner verslag uit aan de Tweede Kamer. En over dat verslag moet de nieuwe Kamer vervolgens een debat voeren.

Afscheid nemen Over die nieuwe Tweede Kamer: volgende week vrijdag (7 november) wordt de definitieve verkiezingsuitslag bekend gemaakt door de Kiesraad. Dan weten we ook hoeveel voorkeurstemmen alle kandidaten hebben gekregen en wie er precies in de Kamer komen. "Maar dan zijn we er nog niet", zegt Lemsom. "Een speciale commissie controleert daarna nog of alle nieuwgekozen Kamerleden aan de regels voldoen. Hebben ze de juiste leeftijd? Zijn ze Nederlander? Hebben ze functies die niet botsen met het Kamerlidmaatschap?"

Beëdiging Kamerleden Vaak is die controle een formaliteit, vertelt de politiek commentator. "Dat wordt op dinsdag 11 november duidelijk. Op die dag wordt er ook afscheid genomen van de oude Tweede Kamer." Een dag later, 2 weken na de verkiezingen, worden de nieuwe Kamerleden beëdigd. Er wordt tijdelijk een voorzitter aangesteld totdat de Kamer een nieuwe vaste voorzitter heeft gekozen. Dat gebeurt meestal binnen een week.

Informeren en formeren Met het aantreden van de nieuwe Kamer begint de formatie van een nieuw kabinet pas echt, legt Lemsom uit. "Er wordt binnen een week gedebatteerd over de verkiezingsuitslag en het verslag van de verkenner." "Als alles meezit, wordt hierna direct een informateur aangewezen door de Tweede Kamer." Deze informateur krijgt een specifieke opdracht mee en zoekt uit welke partijen een coalitie kunnen vormen en probeert hen het eens te laten worden over een regeerakkoord. Snel een nieuw kabinet? Als het regeerakkoord - of een variant daarop - rond is, draagt de informateur het stokje over aan de formateur. Dat is vrijwel altijd de beoogde minister-president. De formateur stelt de ministers en staatssecretarissen aan, waarna het nieuwe kabinet beëdigd kan worden.