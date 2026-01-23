Terug naar eigen land? Deze Amerikanen in Nederland zien het niet zitten, maar willen hun paspoort nog niet kwijt

Niet meer naar je thuisland durven omdat er een onveilige sfeer heerst: voor sommigen Amerikanen in Europa is dat de realiteit. Ze herkennen hun land - dat ooit stond voor leven, vrijheid en geluk - niet meer. Toch zijn ze nog niet klaar om los te laten.

"Ik herken de VS niet meer", zegt Karen die haar gevoelens en gedachten deelt in een gesprek met haar Amerikaanse kennissen. Normaal blijft de groep graag weg van politieke discussies, maar na deze week kunnen ze niet anders. Nergens veilig Karen komt oorspronkelijk uit Delaware maar woont al jaren in Nederland. Ze is nerveus en bang dat praten met de media haar op een dag duur kan komen te staan. "Het voelt niet veilig in Europa, het voelt niet veilig in Amerika. Het voelt nergens veilig." Ze vraagt zich af of ze nu ook gevaar kan lopen om op een dag opgepakt te worden: "Als ik nu terugga naar de VS, wordt ik dan door ICE aangehouden omdat ik vandaag heb gesproken en kritiek op Donald Trump heb geuit? Ik weet het niet en dat maakt me bang."

Lees ook President Donald Trump beloofde zijn kiezers massadeportaties: hoe immigratiedienst ICE dit nu probeert waar te maken

Een verdeeld land "De VS was een land voor emigranten. Een land dat mensen verwelkomde, maar dat is het niet meer", gaat Karen verder. Ze is ontstemd over de manier waarop ze haar land sinds het eerste termijn van president Donald Trump heeft zien veranderen. "Ze gooien nu kinderen in busjes en rijden ze naar El Salvador. Dat is niet de VS, dat is niet het land dat kansen aan iedereen biedt. De deuren zijn nu dichtgegooid." De groep is het met haar eens, allen zijn ze geschokt over wat er in Amerika gebeurt. Ze hebben hun land nog nooit zo verdeeld gezien, zeggen ze. 'Ken niemand die op hem zou stemmen' "Ik merk dat vooral omdat ik niet echt mensen ken die op Trump zouden stemmen. Het is daarom ook zo moeilijk voor mij om te begrijpen dat hij is verkozen", vertelt tafelgenoot Leslie. Ze komt uit Seattle, Washington. Een staat die vooral blauw is. Tot haar verbazing won Trump het presidentschap niet een maar twee keer. "En dat laat dus al zien hoe verdeeld ons land is."

Verschil met eerste termijn Het verdriet over de manier waarop ICE omgaat met immigranten, het verbannen van boeken die over de geschiedenis van Zwarte Amerikanen, de lhbtqi+ gemeenschap of feminisme gaan, en het stoppen van de financiering voor humanitaire initiatieven zit de groep hoog. 'Alles wat hij nu doet, voelt alsof het niet meer terug te draaien is', zeggen ze. En dat is, volgens hen, het grote verschil met Trumps zijn eerste termijn. Deze keer onderneemt hij actie. "Ik werk in de humanitaire noodhulp, veel van het werk wat ik en mijn collega's doen werd gesponsord door internationale organisaties die werken met de VS", vertelt Leslie. "Maar mijn baan bestaat bijna niet meer, er is minder werk." Trump geeft hoop Het ongeloof is dus groot, maar toch kunnen sommigen snappen dat een deel van de Amerikaanse bevolking zich aansluit bij de MAGA-beweging. "Ze kiezen welke punten van Trump bij hun eigen agenda passen", vertelt Anne uit New Jersey in de groep. "Alleen ik zie gewoon dat ze worden bedrogen", reageert Karen. Haar vader en haar buren stemden op Trump. "Het gebied waar ik vandaan kom, het zuiden van Delaware, is een rood gebied. Je ziet trucks met Confederate flags, en er is een us versus them stemming." De mensen in haar thuisstad stemmen rood omdat ze een beter leven voor de witte werkende klassen en de boeren willen, denkt ze. "En daar speelt Donald Trump heel erg op in."