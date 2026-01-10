Afgelopen woensdag werd de 37-jarige Renée Good in de staat Minneapolis na een confrontatie met de immigratiepolitie doodgeschoten door ICE-agenten. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? "Dit beleid komt direct van president Trump"

President Donald Trump beloofde zijn kiezers massadeportaties: hoe immigratiedienst ICE dit nu probeert waar te maken

Volgens president Donald Trump handelden de agenten uit zelfverdediging, maar de burgemeester van Minneapolis spreekt van roekeloos machtsmisbruik. Door die twee verschillende perspectieven laait een bekende discussie opnieuw op: ICE heeft veel macht, hoe ver mogen deze agenten eigenlijk gaan? Wat is ICE? "ICE is de handhavingsdienst als het gaat om immigratiewetten", begint Amerika-kenner Kenneth Manusama over de immigratiedienst. "Maar tegelijkertijd is het wel een beetje een verzamelnaam geworden voor allerlei extra overheidsdiensten die erbij zijn gekomen." De regering wil namelijk zoveel mogelijk mensen deporteren en ICE alleen heeft hier niet voldoende man- en slagkracht voor, vertelt Manusama. "Dus als we het nu over ICE hebben, hebben we het ook over overheidsdiensten zoals Customs and Border Patrol en interne zaken bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Deze diensten moeten nu te hulp schieten en de immigratiewetten gezamenlijk handhaven."

Meer dan 20 jaar actief "Het is een organisatie die al jaren bestaat", gaat de Amerika-kenner verder over The United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), die in 2003 werd opgericht met het doel om mensen zonder geldige papieren op te sporen, vast te zetten en uiteindelijk het land uit te zetten. "Maar het heeft nu natuurlijk een bepaalde connotatie gekregen vanwege de tactieken die de immigratiedienst nu hanteert en de wijze waarop het optreedt." "Ook zoals in Minneapolis", merkt Manusama op over de situatie rondom Good die in haar auto zat toen ze door ICE-agenten werd benaderd. Op beelden, gemaakt door omstanders en de agenten, is te zien hoe Good na de interactie een paar meter achteruit rijdt en daarna vooruit. Ze wordt op dat moment beschoten. Massadeportaties als doel "Dat is eigenlijk de manier waarop ICE op dit moment optreedt", vertelt de Amerika-kenner. "Het gaat natuurlijk om de massadeportaties, daarvoor is veel meer mankracht en slagkracht nodig. Daarvoor hebben ze heel veel mensen vervolgens moeten aannemen. En die zijn eigenlijk vrij slecht getraind." Trainingen voor ICE-agenten duren tegenwoordig zo'n 2 à 3 maanden, zegt Manusama. "En daar komt nog bij dat gezien de prioriteit van deze regering als het gaat om immigratie, dat ze ook heel veel radicaal rechts en soms extreem rechtse groeperingen richting ICE sturen. Om dan mee te doen aan deze massadeportaties."

Op zoek naar meer agenten Het afgelopen jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid nog meer mensen opgeroepen om voor ICE te komen werken, vertelt Manusama. Dit moet helpen de massadeportaties mogelijk te maken. "En daar zijn behoorlijke wortels voor de neus gehangen, bijvoorbeeld het kwijtschelden van studieschulden." Ook werd de leeftijdsgrens voor het volgen van de opleiding tot ICE-agent opgeschort. "Met andere woorden: een middelbare scholier kan na een minimale screening en een korte trainingsperiode ook ICE-agent worden." Aan quota voldoen De combinatie van de slechte trainingen en buitensporige tactieken door de ICE-agenten zijn zorgelijk. En vanuit de bevolking wordt, onder andere door protesten, kritiek geuit. "Ze hebben het dan over het geweld, het etnisch profileren en de ICE-agenten die proberen mensen te misleiden om zichzelf op te geven. Agenten zeggen dan: 'We hebben een arrestatiebevel voor u.' Maar dat blijkt er dan niet een van de rechter te zijn, zoals dat hoort. Dat is gewoon een bevel van ICE zelf, van een ambtenaar eigenlijk." De agenten gebruiken deze tactieken omdat ze moeten voldoen aan de quota, vertelt Manusama. Ze proberen via allerlei wegen zoveel mogelijk mensen op te pakken. "En vaak dan ook op een manier die in strijd is met de grondwet en andere wetten."