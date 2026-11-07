Jensen Huang, topman van het chipbedrijf NVIDIA, zou een romantische relatie hebben gehad met een Chinese spion die informatie doorspeelde naar Beijing. Daardoor wil een Amerikaanse commissie weten wat hier precies is gebeurd. "Veel invloed op Trump"

Techbaas zou jarenlange relatie hebben gehad met spion uit China, dit is waarom NVIDIA zo belangrijk is

NVIDIA is volgens technologie- en innovatie-expert Danny Mekic een van de belangrijkste bedrijven op dit moment. "Het is een bedrijf dat hele goede AI-chips maakt. En in deze tijd waarin kunstmatige intelligentie heel erg belangrijk is voor de Amerikaanse economie, is het dus ook echt een heel belangrijk Amerikaans bedrijf." Bevriend met Trump Daarnaast is Huang, de topman van NVIDIA, ook bevriend met Donald Trump. "Ze zien elkaar regelmatig en ze gaan met elkaar op reis", vertelt Mekic. "Hij heeft ook wel invloed op Trump", gaat hij verder. "Want hij heeft in het verleden ook al een aantal keer voor elkaar gekregen dat de president toch wat regels soepeler maakte die ervoor zorgden dat NVIDIA toch wat makkelijker chips kon verkopen aan andere landen."

Chinese economie Dat alles maakt NVIDIA en Huang interessant voor China, dat dus waarschijnlijk met een spion aan informatie wilde komen. "Amerika wil die chips heel graag in de Amerikaanse en Europese economie houden, omdat Amerika er heel veel geld mee verdient." Daarom wil Amerika volgens Mekic ook dat China, een grote economische concurrent, blijft achterlopen. "En daarom is het voor China natuurlijk interessant om die chips wel te kunnen zien, te kunnen gebruiken, te kunnen onderzoeken, zodat zij die weer voor hun eigen economie kunnen gebruiken." In eigen hand "We kennen China natuurlijk allemaal als een land dat ongelooflijk veel elektronica produceert", gaat de tech-expert verder. "We hebben allemaal wel Chinese apparaten om ons heen. Ze zijn vaak goedkoop en ze kunnen op grote schaal produceren."

We hebben allemaal wel Chinese apparaten om ons heen. Ze zijn vaak goedkoop en ze kunnen op grote schaal produceren Danny Mekic

Maar het zijn juist de Verenigde Staten die veel geld verdienen aan AI, zowel aan de chips als aan de toepassing ervan. "Dus de Verenigde Staten willen dat graag in eigen hand houden. En als China te snel te goede chips zou kunnen ontwikkelen, dan zouden we waarschijnlijk gaan zien dat er veel meer concurrentie komt vanuit China en dat de Verenigde Staten daardoor minder geld gaan verdienen."