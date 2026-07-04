Te duur en te heet: waarom helft van de Nederlanders de zomervakantie overslaat
Voor sommigen is hij vandaag begonnen: de zomervakantie. Maar dat betekent niet dat iedereen op vakantie gaat. Want waar in 2024 nog driekwart van de Nederlanders weggingen in deze periode, is dat nu nog maar 52 procent, blijkt uit cijfers van de ANWB.
Op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vooral niet in de duurste maanden van het jaar. Maar de laatste jaren zijn de prijzen zo hard gestegen dat steeds meer mensen liever thuisblijven. En dat geldt niet alleen voor buitenlandse vakanties, ook reisjes in eigen land zijn fors duurder geworden. "Een hele grote groep maakt nu andere plannen", merkt Stephan Grout van de ANWB op.
Buiten het hoogseizoen
Hij ziet vooral dat Nederlanders, ongeacht leeftijd, veel vaker buiten het hoogseizoen op vakantie gaan. "De pensionado's, die hebben wat meer financiën en ook meer flexibiliteit, dus die gaan echt niet meer in dat seizoen op reis."
Maar ook bij jongeren ziet hij dit verschijnsel. "Die hebben zelfs wat minder budget, dus voor hen wordt het ook wat lastiger om in het hoogseizoen op vakantie te gaan. Dus die kiezen echt voor een vakantie buiten dat seizoen", vertelt Grout.
Een 'coolcation'
Ook in de bestemmingen die Nederlanders kiezen, ziet hij een verschuiving. De laatste paar jaar is het minder gebruikelijk voor Nederlanders om de hitte op te zoeken, zegt Grout. "Je ziet veel Nederlanders uitwijken naar Scandinavië, met sportgebieden en campings. Daar zijn veel mooie gebieden waar Nederlanders van houden."
Dat de temperaturen daar niet altijd hoog oplopen, vinden we dan ook niet zo erg. "Waar we bij de zomervakantie vaak denken aan zonnen op het strand en mediterrane temperaturen, kiezen mensen steeds vaker voor koelere bestemmingen. Daar is zelfs een woord voor: de coolcation", vertelt Grout.