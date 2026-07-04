Te duur en te heet: waarom helft van de Nederlanders de zomervakantie overslaat

Op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vooral niet in de duurste maanden van het jaar. Maar de laatste jaren zijn de prijzen zo hard gestegen dat steeds meer mensen liever thuisblijven. En dat geldt niet alleen voor buitenlandse vakanties, ook reisjes in eigen land zijn fors duurder geworden. "Een hele grote groep maakt nu andere plannen", merkt Stephan Grout van de ANWB op.

Buiten het hoogseizoen

Hij ziet vooral dat Nederlanders, ongeacht leeftijd, veel vaker buiten het hoogseizoen op vakantie gaan. "De pensionado's, die hebben wat meer financiën en ook meer flexibiliteit, dus die gaan echt niet meer in dat seizoen op reis."

Maar ook bij jongeren ziet hij dit verschijnsel. "Die hebben zelfs wat minder budget, dus voor hen wordt het ook wat lastiger om in het hoogseizoen op vakantie te gaan. Dus die kiezen echt voor een vakantie buiten dat seizoen", vertelt Grout.