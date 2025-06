Stroomhekken rond tuinen op de Veluwe: niet tegen de wolf, maar tegen wilde zwijnen

Van grasveld naar aardappelakker

Anna kan daarover meepraten. Zij woont aan de rand van Hattem, in een huis inclusief een stukje bos en met 'een heleboel grasveld'. "Het is gigantisch. Toen we hier 10 jaar geleden gingen wonen, dachten we: 'Wauw, wat een cadeautje van een plek."

Maar op een ochtend veranderde het grasveld, in Anna's woorden, 'in een aardappelakker'. "Ze waren toen niet meer bezig, maar er zijn ook momenten geweest dat we van ze hebben kunnen genieten." Zo heeft ze wel vaker een nachtelijk bezoek gehad. "We hebben ze echt van heel dichtbij kunnen zien met heel veel kleintjes. Toen waren ze met een stuk of vijftien. Dat was eigenlijk ook wel weer een cadeautje."

'Het is een snoepwinkel'

Dat de zwijnen haar tuin uitkiezen, snapt Anna wel. "Wij zeggen ook altijd: 'Het is voor hen een soort snoepwinkel.'" Toch besloot Anna te voorkomen dat haar grasveld nog een keer in een akker veranderde, en vroeg ze om advies bij Rietveld en de gemeente.

"Toen hebben we voor zwaar stroomdraad gekozen en dat werkt gelukkig heel goed", vertelt Anna. En de buren om haar heen, die vinden ook bescherming voor hun tuinen in de vorm van een stroomdraad, hekken of wildroosters.