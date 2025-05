Natuurfotograaf Martijn loopt met jerrycan vol water door het bos om dieren te helpen nu er droogte is

2025 is een droog jaar (tot nu toe)

In tegenstelling tot 2024, dat een zeer nat jaar was, is 2025 tot nu toe een droog jaar met minder regen en meer zon. Het droogteseizoen is vroeg begonnen dit jaar. Volgens het KNMI viel in februari 2025 gemiddeld 28 millimeter neerslag in heel Nederland. Normaal valt in deze maand 58 tot 70 millimeter neerslag. In maart 2025 heeft het nauwelijks geregend.

De afvoer van de Rijn is in de maanden februari en maart flink gedaald en de waterstanden zijn bijna 2 meter lager dan gemiddeld. Ook de sneeuwvoorraad in de Alpen is 30 tot 60 procent lager dan normaal. Dat betekent fors minder natuurlijke watervoorraad (smeltwater) dit jaar.

bron: Rijkswaterstaat/KNMI