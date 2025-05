Stress tijdens zwangerschap werd Sabrina te veel, een coach van de gemeente gaf haar rust: 'Ik voelde me gehoord'

Zwanger

En toen, eind 2017, ontdekte Sabrina dat ze zwanger was. "Op het moment dat ik daarachter kwam, ging er een knop om. Dat was een heel bijzonder gevoel. Ik wist: nu moet er echt iets veranderen. Voor mijn baby en voor mij. Ik voelde een soort oerkracht. Anders kan ik het niet omschrijven."

Maar bij veel instanties waar ze aanklopte, kreeg ze te horen dat ze haar niet konden helpen. Ze stuurden Sabrina door naar de volgende. Echt verder kwam ze nog steeds niet.

'Het werd me te veel'

Tot ze voor controle naar het Erasmus MC moest, omdat ze zwangerschapsdiabetes had. "Ik barstte daar in huilen uit. Het werd me allemaal te veel. Mijn vader was de week ervoor overleden, ik zat in de Ziektewet, woonde in een vies studentenhuis, mijn man zat in het buitenland. Ik wist het gewoon niet meer."

Het was voor de verloskundige in het ziekenhuis een reden om Sabrina aan te melden voor Moeders van Rotterdam, een programma van de Gemeente. Binnen dat programma krijgen zwangere vrouwen en moeders begeleiding bij de dingen waar ze tegenaan lopen. Het bestaat nu precies 10 jaar.

'Wat is hier aan de hand?'

Moeders van Rotterdam is mede ontstaan door de ervaringen van hoogleraar Eric Steegers. Hij deed deze ervaringen op toen hij als gynaecoloog de Radboud Universiteit in Nijmegen verruilde voor de afdeling verloskunde en gynaecologie in het Erasmus MC in Rotterdam.

"Mijn ervaringen in de praktijk waren in Rotterdam heel anders dan in Nijmegen. Ik dacht bij mezelf: wat is hier aan de hand? Ik werd ineens geconfronteerd met veel meer babysterfte dan ik gewend was. Met kinderen die niet goed gegroeid waren tijdens de zwangerschap of te vroeg waren geboren."