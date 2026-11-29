'Surprises maken? Dat is wel het láátste waar ik zin in heb.' Toen Linda dat hoorde van vrienden besloot ze: dan maak ik ze wel voor anderen. Al 12 jaar knutselt ze surprises op bestelling én deelt ze hoe ze dat doet op social media. "Iedereen kan dit!"

"Dit is toch 'focking' cool!" roept Linda Mast (39) naar haar camera. Ze heeft een levensgrote chocoladereep (inclusief zilverfolie en rode wikkel) in haar handen en laat aan haar volgers op Instagram zien hoe trots ze is. "Soms maak je surprises waarvan je vooraf geen idee hebt hoe gaaf het eindresultaat gaat worden." Knutselen voor Sinterklaas "Dit is er zo eentje", gaat haar voice-over verder, terwijl je ziet hoe Linda met de constructie begint. Eerst is het alleen nog bruin karton en schilderstape, maar binnen een mum van tijd is er een realistische reep te zien. Op haar profiel staan meer van dit soort filmpjes, de afgelopen weken had Linda het er druk mee. Vanuit alle hoeken van het land kreeg ze verzoeken om surprises te maken. "Ik heb er vanochtend nog eentje verstuurd naar Drachten. En deze keer kwamen ook Hellevoetsluis en Rotterdam voorbij. Ik heb ze overal vandaan."

Bron: Linda Mast De chocoladereep van Linda

Stoppen rond Black Friday Op haar werkplek staan drie grote behangtafels bezaaid met scharen, rollen schilderstape, overgebleven stukken karton en overal verf en kwasten. Het zijn de laatste overblijfselen van Linda's favoriete weken van het jaar. De rust is teruggekeerd en dus is het tijd om op te ruimen. Want al is pakjesavond pas over een week, haar werk zit er op. "Meestal stop ik rond Black Friday", legt Linda uit. "Want de post is nu gewoon ontzettend traag. En we kunnen het ons niet veroorloven dat we dadelijk op 4 of 5 december verdrietige kindjes hebben omdat ze geen surprise krijgen." Tenzij mensen de surprises bij haar kunnen komen ophalen, wat maar weinig gebeurt, zwaait ze het knutselseizoen nu dus gedag.

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Camera in jeugd Kom je terecht Linda's Instagramaccount, dan lijkt het bijna alsof ze nooit anders heeft gedaan. Maar voordat ze hier 12 jaar geleden mee begon, had ze eigenlijk al tijden geen surprise meer gemaakt. "Terwijl ik knutselen eigenlijk altijd heel leuk heb gevonden." Wat ze dan als kind maakte rond Sinterklaas? "Dat weet ik echt niet meer", lacht de creatieveling. "Maar ik heb zelf weleens een camera als surprise gekregen omdat ik actrice wilde worden en op de theaterschool zat. Ik vond het toen zo mooi en wist al dat er heel veel tijd in was gestoken."

Bom ontploft Net als bij veel mensen stopte de traditie van surprises maken ook voor Linda toen ze van school ging. "Ik heb altijd gezegd: 'Het lijkt me wel leuk om weer eens te doen', maar als ik dat voorstelde zei iedereen om me heen: 'Als ik ergens geen zin in heb, dan is het wel een surprise maken.'"

Om toch aan de knutsel te kunnen, bood ze haar talent tegen betaling aan op Marktplaats. Haar appartement werd een ware werkplaats. "Dat was echt altijd alsof één grote bom was ontploft. Ik had een knutselkamer waar overal surprises lagen, in de woonkamer, op de gang, op het balkon en bij de verwarming", somt ze op. Nu heeft ze een groter huis en is er meer ruimte. "Ik heb nu een hele eigen zolder om op te werken, voor mijn partner ook veel fijner", zegt ze lachend. Social media Met social media deed ze in het begin nog helemaal niks. "TikTok bestond niet, of het zal vast hebben bestaan, maar ik had het niet." Toen TikTok en Instagram eenmaal opkwamen, besloot Linda haar surprises daar te delen. "Die camerasurprise past nu dus helemaal goed!" lacht ze. Haar filmpjes geven een leuk inkijkje in haar bijbaantje, maar Linda vindt het vooral belangrijk dat ze ook nuttig zijn voor mensen. Zo laat ze vaak stap voor stap zien hoe ze microfoons, parfumflesjes, gitaren en het boek van Sinterklaas opbouwt. Op de manier kunnen haar volgers haar precies nadoen.

Inspireren en motiveren En eigenlijk is dat haar doel: "Mensen motiveren om het toch zelf weer te doen." Ze ziet dat veel mensen onzeker zijn en denken dat ze niet creatief of handig genoeg zijn om zelf surprises te maken. "Ik had laatst iemand die hoorde dat ik vol zat en zei: 'Dan moet ik het toch maar zelf proberen.'"

"Toen reageerde ik: 'En ik geloof erin dat jij dat gewoon kan.' Iedereen kan dit. Alleen als jij - zo werkt het gewoon in het leven - continu tegen jezelf zegt: 'ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg', dan ga je het vanzelf ook geloven." Geloven in een ander Volgens Linda is die filosofie toe te passen op alle delen van het leven: van kleine dingen als een surprises, tot grote gebeurtenissen. "Ik kom uit een verslavingsverleden", deelt ze, "en dit is wat ik heb geleerd in het 12-stappenprogramma dat ik heb gedaan. Toen waren er ook mensen die in mij geloofden, net zolang totdat ik in mezelf geloofde." Ondertussen is Linda al 6 jaar en 3 maanden clean, vertelt ze trots. En deze gedachte helpt haar nog elke dag. "Of het nou gaat om een verslaving, knutselen en creativiteit of het vinden van nieuw werk: dit is iets wat je overal op toe kan passen." Zelfvertrouwen Linda helpt het vooral om steviger in haar schoenen te staan. Dat is wel nodig, want als je op social media deelt, kun je altijd commentaar krijgen. "Als er iemand is van het mensen pleasen, dan ben ik het wel. Maar ik ben de laatste jaren enorm gegroeid in mijn zelfvertrouwen. Daar ben ik wel echt trots op." En dat probeert ze dus door te geven. Gaan mensen uiteindelijk met haar tips zelf aan de slag met een surprise, dan krijgt 9 van de 10 keer ook een foto opgestuurd. "Dan denk ik: wauw! Wat heb je dat mooi gedaan!"

In de bieb Het contact met mensen is een van Linda's favoriete onderdelen aan deze weken. "Soms krijg ik DM's met de vraag hoe ik iets precies heb gedaan en dan stuur ik een spraakbericht om het uit te leggen. Vaak krijg ik dan ook heel leuke en liefdevolle spraakmemo's terug." Ze is trots dat ze mensen kan inspireren om aan de slag te gaan, via social media maar ook steeds vaker daarbuiten. Zo stond ze vorig weekend nog in de bibliotheek van haar woonplaats Helmond om kinderen te helpen met het maken van hun Sinterklaassurprise. "Ze waren zó enthousiast door wat ze hadden gemaakt", glimlacht Linda. "Volgend jaar wil de bieb het weer organiseren." 'Laat je niet demotiveren' Voor mensen die nog snel een surprise moeten maken voor aankomende zaterdag heeft Linda een duidelijke boodschap: "Laat je niet demotiveren door surprises die er gelikt uitzien." "Ook ik ben soms nog steeds heel onzeker over mijn surprises", geeft ze toe. "En dat heeft niets te maken met dat je niet kan knutselen, maar gewoon met dat je altijd naar een ander kijkt."