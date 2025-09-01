Stopt Noord-Brabant na advies met afschieten van alle wilde zwijnen? 'Ze horen erbij'

In Noord-Brabant worstelt het provinciebestuur al een tijd met de vraag hoe ze om moeten gaan met de wilde zwijnen. Bij gemeenten komen steeds meer meldingen binnen van overlast door de dieren. Ze wroeten bij bewoners in de voortuin of in de plantsoenen. De overlast van de dieren in voortuinen is vervelend, maar zorgt niet tot grote schade.

Schade bij boeren

Dat is wel anders bij de schade die boeren zien bij hun aardappels, maïs en suikerbieten: die wordt geschat op twee ton. Daarnaast is er bij de veehouders grote angst voor het overbrengen van de Afrikaanse varkenspest.

Die lijkt namelijk op te rukken, in juni was er nog een geval in Duitsland. En tot slot zorgen de roedels wilde zwijnen voor gevaarlijke verkeerssituaties, omdat ze de provinciale wegen oversteken.