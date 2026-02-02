Steeds meer onderzoeksbussen voor borstkanker verdwijnen en dat heeft gevolgen: 'Grotere drempel voor vrouwen'

En dat baart zorgen, want 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt ooit borstkanker. Volgens directeur Cristina Guerrero Paez van Borstkankervereniging Nederland kan het verdwijnen van de bus in buurt grote gevolgen hebben voor de deelname aan het onderzoek.

Mobiele busjes

"Als vrouwen verder moeten reizen om deel te kunnen nemen, is de kans groter dat zij afhaken", legt Guerrero Paez uit. "Veel vrouwen hebben een druk leven. Extra reistijd en bijkomende kosten, zoals parkeren, kunnen dan een extra drempel vormen. Dat vergroot de gezondheidsongelijkheid."

In Nederland zijn er acht vaste locaties voor borstkankerscreening en daarnaast 58 mobiele onderzoeksbussen die telkens op een andere plek staan. Inmiddels moeten sommige gemeenten het zonder doen, waaronder Rijswijk.

Kwetsbare groep

Ed Braam is gemeenteraadslid voor de lokale partij Beter voor Rijswijk. Hij ziet dat het verdwijnen van de bus vooral de meest kwetsbare groep vrouwen treft. "Zoals vrouwen die nieuw zijn in Nederland, vrouwen met een beperking en vrouwen die het niet breed hebben."

Dat maakt het minder toegankelijk, zegt hij. "Nu moeten ze zo'n 7 kilometer reizen naar het centrum in Den Haag. De locatie is lastig en er geldt overal betaald parkeren, wat voor sommigen te duur is."