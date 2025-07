Waarom mag je als 75-plusser niet meer meedoen? En andere vragen over bevolkingsonderzoeken beantwoord

"Het is wel belangrijk om te weten dat de leeftijd waarop je wordt uitgenodigd verschilt per onderzoek", benadrukt Lansdorp-Vogelaar. "Bij baarmoederhalskanker word je bijvoorbeeld iedere vijf jaar tot tien jaar tussen de 30-60 jaar uitgenodigd, bij darmkanker iedere twee jaar tussen 55-75 en bij borstkanker iedere twee jaar tussen de 50-75."

''We hebben op dit moment drie bevolkingsonderzoeken naar kanker. Dat zijn borstkanker, baarmoederhalskanker- en darmkankeronderzoek'', vertelt Lansdorp-Vogelaar. Voor alledrie de bevolkingsonderzoeken krijg je automatisch een uitnodiging per post.

Jullie vragen worden beantwoord door hoogleraar in modellering van vroegopsporing naar kanker bij het Erasmus MC in Rotterdam Iris Lansdorp-Vogelaar en door Patricia Hugen, programmamanager van de bevolkingsonderzoeken naar kanker bij het RIVM.

Het verschilt per onderzoek of je dat deels zelf thuis kunt uitvoeren, of dat je naar een onderzoekslocatie of de huisarts moet. Hugen van het RIVM licht dit toe: "Bij het borstkankeronderzoek krijg je een uitnodiging als je bij jou in de buurt een afspraak kunt maken voor een mammografie, een röntgenfoto van de borsten. Die foto wordt beoordeeld door een radioloog. Als er aanwijzingen voor borstkanker of twijfels zijn, worden jij en de huisarts geïnformeerd zodat je een verwijzing naar het ziekenhuis kunt krijgen voor aanvullend onderzoek."

"Bij het onderzoek naar darmkanker", vertelt Hugen verder, "zit bij de uitnodigingsbrief een buisje om zelf een monster te nemen van je ontlasting. Dat stuur je op naar het lab, waar gekeken wordt of er sporen van bloed in de ontlasting zitten. Zo ja, dan is dat reden om een kijkonderzoek te laten doen. Poliepen die mogelijk tot iets kwaadaardigs kunnen uitgroeien, worden weggehaald. Afhankelijk van de uitslag wordt bepaald of en met welk interval je opnieuw wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek."

"Bij het baarmoederhalskankeronderzoek zijn er twee routes", zegt Hugen. "Een vrouw kan thuis een zelfafnameset gebruiken, dan neem je wat materiaal af in een buisje, dat daarna in een lab wordt getest op de aanwezigheid van het HPV-virus. Als dat aanwezig is, word je daarna opgeroepen om een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. Daarmee kan ook onderzocht worden of er onrustige cellen aanwezig zijn."

"De andere route is dat een vrouw meteen naar de huisarts gaat. Het voordeel daarvan is dat hetzelfde uitstrijkje getest kan worden op HPV en, indien nodig, afwijkende cellen. Toch bieden we ook de eerste route met zelftests aan, omdat de drempel om mee te doen dan lager is."