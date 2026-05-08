Steeds meer Nederlanders worden 100 jaar oud, het zijn vaak vrouwen: zo zit dat

Leefomstandigheden én geslacht spelen hier een grote rol, zeggen onderzoekers. Zo is 80 procent van de mensen die sinds 1812 100 jaar of ouder werd een vrouw. Roken is ook van grote invloed op de levensverwachting, zegt leider van het 100 plus-onderzoek Henne Holstege.

"Toen tabak betaalbaar werd voor iedereen, zijn mannen heel veel gaan roken. Vanaf 12-, 13-, 14-jarige leeftijd, de ene sigaret na de ander", zegt de biochemicus. "Vrouwen begonnen vanaf hun 30ste, en dan eigenlijk vooral op feestjes."

'Zet een vrolijke hoed op'

Holstege noemt nog een ander opvallend element: "Veel 100-jarigen zeggen dat ze niet echt hun best hebben gedaan om zo oud te worden. Wat in alle onderzoeken terugkomt, is dat al deze 100plussers ontzettend optimistisch van aard zijn. Dus ik zou zeggen: wil je ook zo oud worden, zet dan een hele positieve vrolijke hoed op!"