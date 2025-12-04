Steeds meer kinderen in het ziekenhuis door vapen: hoe dat komt

Het verkopen van vapes aan minderjarigen is verboden, maar uit onderzoek blijkt dat zeker een kwart van de jongeren tussen de 12 en 16 jaar vapet en verslaafd is. "De vapes zijn nog maar zo kort op de markt, van sommige weten we nog niet hoe of wat", zegt kinderlongarts Marije van den Beukel. Dat ze nu al zoveel klachten bij jongeren ziet, vindt ze zorgelijk.