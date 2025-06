Statushouders krijgen voorrang op huurwoningen in Horst aan de Maas: 'Enige oplossing is dat er woningen bijkomen'

"We krijgen elk halfjaar van de provincie een taakstelling om een aantal statushouders te huisvesten", zegt wethouder Roy Bouten van de PvdA van de gemeente Horst aan de Maas. Voor dit halfjaar geldt dat hij 77 mensen moet huisvesten.

Lange wachtlijsten worden langer

Bouten ziet dat die opdracht onder druk komt te staan. "Door de huidige woningmarkt waar veel vraag is en waar te weinig is gebouwd, moeten we overgaan tot dit soort maatregelen", zegt Bouten. Statushouders krijgen dus voorrang op een woning.

Zelf vindt Bouten het ook cynisch en cru verhaal, vertelt hij. "Mensen moeten nu soms al jaren wachten. We hebben 1.179 actieve woningzoekenden, dat zijn mensen die ingeschreven staan bij Thuis in Limburg en die ook minimaal een keer hebben gereageerd het afgelopen jaar. Die moeten nu al gemiddeld 3 jaar wachten. Daar komt dan nu 2 of 3 maanden bij, afhankelijk hoe snel we deze opdracht hebben uitgevoerd. Maar in sommige dorpen wachten mensen ook al 7 jaar op een sociale huurwoning.