Staatsbosbeheer wil bezoekerscentra sluiten, natuurliefhebbers bang voor verloedering: 'Natuur wordt nóg kwetsbaarder'

"Als je naar het centrum kijkt, dan kun je je eigenlijk niet voorstellen dat dit ooit zou sluiten." vertelt Arend Jan van den Beld, voorzitter van Bezoekerscentrum Schoorlse Duinen. Volgens hem is het centrum een ontzettend geliefde plek waar jaarlijks zo'n 400.000 bezoekers over de vloer komen. "Dit is meer dan alleen een centrum, dit is een ontmoetingsplek voor de Schoorlaars."

Hoge kosten

Schoorl is een van de in totaal acht buitencentra die mogelijk gaan verdwijnen. Bij dit soort centra kunnen bezoekers van natuurgebieden informatie krijgen over wandelingen of de natuur. Ook is het vaak een plek waar natuurliefhebbers kunnen samenkomen.

Dat Staatsbosbeheer deze plekken wil sluiten, heeft alles met geld te maken. De organisatie zegt op dit moment meer kosten te maken voor natuurbeheer dan zij aan subsidie ontvangt. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt, zegt Staatsbosbeheer, en dat betekent dat er voorrang wordt gegeven aan natuurbeheer.

'Dat kán niet'

"Mijn eerste gedachte was: dat moet niet, dat kán gewoon niet" zegt oud-boswachter Kees van Son over het mogelijke besluit om de centra te sluiten. Hij werkte 27 jaar lang bij Staatsbosbeheer en is tegenwoordig als vrijwilliger actief bij het centrum in Appelscha.

Volgens hem zit het probleem in de landelijke financiering: "Sinds 2014 is er voor publieke taken simpelweg geen geld meer. Dat hebben we heel lang geprobeerd toch in de lucht te houden, maar dat houdt nu op."