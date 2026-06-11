Spanningen in Midden-Oosten lopen opnieuw op: zo gaan we dit in Nederland voelen

"Als je kijkt naar hoeveel olie er minder beschikbaar komt op de wereldmarkt, dan is dit een energiecrisis", zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. "Maar als je kijkt naar de olieprijzen, dan is het eigenlijk geen echte energiecrisis." Olie is op dit moment duurder dan voor de aanval van Amerika op Iran, maar nog steeds 'best wel betaalbaar', zegt ze.

Reserves

Een van de redenen dat de prijzen nog niet enorm gestegen zijn, is dat landen reserves hebben ingezet. Maar dat kunnen ze niet voor altijd blijven doen. "Op dit moment laten die prijzen geen crisisniveau zien, maar het gevoel leeft wel in de markt dat dat op ieder moment kan gebeuren", zegt Blom. Toch wil ze niet meteen hardop zeggen dat er ook een crisis aankomt, omdat niemand met zekerheid kan zeggen of de prijzen ook hard gaan stijgen.

Daarnaast hoeft een energiecrisis niet meteen een economische crisis te betekenen. "Het is niet goed voor de economie en we hebben er last van", zegt ze. "Maar dat wil niet zeggen dat we nu zoiets zien als we tijdens bijvoorbeeld een grote financiële crisis zagen, waarbij echt de hele economie op instorten stond."