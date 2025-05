SGP-raadslid Lilian Janse wil dat haar partij vrouwen toestaat op politieke functies: 'Denk dat de Bijbel het toestaat'

39 procent vindt vrouw onacceptabel

Mensen die nu SGP willen stemmen, zijn niet eensgezind over de vraag of er een vrouw op de SGP-kieslijst mag. Uit onderzoek onder leden van het Opiniepanel blijkt dat de grootste groep (47 procent) vindt van wel. In de Bijbel nemen vrouwen ook een belangrijke rol in, zeggen zij. Bovendien is de SGP geen kerk, maar een partij, lichten anderen toe.

Vier op de tien (39 procent) SGP-stemmers vindt een vrouw op kieslijst onacceptabel. Zij vinden het geen taak van de vrouw om politiek te bedrijven. Of ze zijn bang dat deze kwestie de partij zal verscheuren. "Daarom is het verstandig om het te houden hoe het is."

Verandering van binnenuit

"Ik denk dat God wil dat mannen en vrouwen dingen samen doen. Adam en Eva zijn niet voor niets samen geschapen", benadrukt Janse. "De samenleving bestaat uit mannen en vrouwen. Dan vind ik dat volksvertegenwoordiging ook uit mannen en vrouwen hoort te bestaan. Ik denk dat er in de achterban meer mensen zo over denken. Niet iedereen durft dat uit te spreken."

Tweede Kamerleden van de SGP lijken de beweging naar meer vrouwen in de politiek te steunen, maar spreken zich er niet openlijk over uit. Ze zijn bang dat expliciete steun de verandering zou blokkeren, omdat die dan te opgedrongen voelt. De partijtop wil dat de verandering van binnenuit komt. Overigens verplicht het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de partij vrouwen op kieslijsten toe te staan.