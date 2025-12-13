'Scheuren in de ziel': meer dan fysieke schade in Groningen na de zware beving in Zeerijp

Ook boer en VVD-raadslid van gemeente Eemsdelta Bert-Jan Huizing uit Zeerijp werd getroffen door de aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Zijn woonboerderij is, ook door al eerdere bevingen, niet veilig meer en moet versterkt worden. Volgende zomer gaat dat eindelijk gebeuren, nadat hij 8 jaar heeft gewacht. De schade is groot. "Het gaat niet alleen om scheuren in de huizen hè. Het gaat om scheuren in de ziel. Wat mensen allemaal meemaken, soms wel 10 jaar in een traject zitten. Dat is allemaal veel ingrijpender."

Onverminderd doorgaan

Staatssecretaris Eddie van Marum laat in een reactie weten onverminderd door te gaan met het schadeherstel in Groningen. "Na de beving ben ik meteen naar Zeerijp gegaan om met de bewoners te spreken over hun zorgen", vertelt hij. "Samen met de uitvoeringsorganisaties kijk ik wat er nodig is om verbetering door te voeren, zonder dat we daarbij het hele systeem op de schop gooien."

Dat er na de beving in Zeerijp weer veel schademeldingen zijn binnengekomen zorgt er volgens hem niet voor dat mensen langer moeten wachten. "We zijn daarop toegerust en ik verwacht daarom ook niet dat deze toename van

schademeldingen zal leiden tot een langere wachttijd voor bewoners."