'Scheuren in de ziel': meer dan fysieke schade in Groningen de zware beving in Zeerijp

Ook boer en VVD-raadslid van gemeente Eemsdelta Bert-Jan Huizing uit Zeerijp werd getroffen door de aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Zijn woonboerderij is, ook door al eerdere bevingen, niet veilig meer en moet versterkt worden. Volgende zomer gaat dat eindelijk gebeuren, nadat hij 8 jaar heeft gewacht. De schade is groot. "Het gaat niet alleen om scheuren in de huizen hè. Het gaat om scheuren in de ziel. Wat mensen allemaal meemaken, soms wel 10 jaar in een traject zitten. Dat is allemaal veel ingrijpender."