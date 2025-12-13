'Scheuren in de ziel': meer dan fysieke schade in Groningen de zware beving in Zeerijp
Hoewel de gaskraan in Groningen vorig jaar definitief dicht is gedraaid, ging het in november weer mis in Zeerijp. Het dorp werd opgeschud door een van de zwaarste aardbevingen die het gebied heeft gekend. Inwoners maken zich zorgen om de leefbaarheid.
Ook boer en VVD-raadslid van gemeente Eemsdelta Bert-Jan Huizing uit Zeerijp werd getroffen door de aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Zijn woonboerderij is, ook door al eerdere bevingen, niet veilig meer en moet versterkt worden. Volgende zomer gaat dat eindelijk gebeuren, nadat hij 8 jaar heeft gewacht. De schade is groot. "Het gaat niet alleen om scheuren in de huizen hè. Het gaat om scheuren in de ziel. Wat mensen allemaal meemaken, soms wel 10 jaar in een traject zitten. Dat is allemaal veel ingrijpender."