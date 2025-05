Rookverbod Frankrijk 'stap in de goede richting' maar er moet meer gebeuren, zegt deze expert

Een sigaret opsteken terwijl je op je handdoek aan zee ligt of wacht op de bus? In Frankrijk is dat binnenkort verleden tijd. Maar volgens Cohen had dat nog beter gekund.

'Dit is heel serieus'

Dat roken niet goed voor je is, is natuurlijk niets nieuws. En ook van meeroken is al een tijd bekend dat het negatieve gevolgen kan hebben. "Al na hele korte blootstelling aan rook kun je effecten zien. Die gaan over de ontwikkeling van de longen, meer kans op astma, op oorontstekingen bij hele jonge kinderen en zelfs meer kans op wiegendood bij kleine baby's", somt de longpatholoog op.

"Dus het is echt heel serieus. En ja, dat vraagt ook om hele serieuze maatregelen", benadrukt Cohen. Volgens haar zijn de maatregelen die in Frankrijk ingevoerd worden 'een stapje in de goede richting', maar zouden er nog grotere stappen gezet moeten worden.

'Zien vapen, doet vapen'

Ten eerste moet gekeken worden naar vapen. Dat wordt namelijk niet meegenomen in de maatregelen. "Dus het beschermende effect, waarbij je jongeren helemaal niet wil blootstellen aan rook of damp, dat heb je eigenlijk niet helemaal goed geregeld nu. Want met vapedamp kun je nog wel in aanraking komen als kind."

Cohen noemt de term 'zien roken, doet roken'. "En het is ook 'zien vapen, doet vapen'. Dat is hiermee dan ook niet bereikt. Het is eigenlijk jammer dat het niet gelukt is om dat mee te nemen."