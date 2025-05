Nicotine verandert je gedrag

Er wordt steeds meer bekend over de impact van nicotine op je brein. Henrico Stam deed promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit naar de effecten van nicotine en schrok van de uitkomsten.

"De nicotine die met een sigaret of vape geïnhaleerd wordt, bereikt razendsnel het brein via de bloedbaan, in 7 seconden. In het brein leidt dit tot een dopamine-kick", legt Stam uit. "Dit geeft een kunstmatig, onnatuurlijk geluksgevoel. Een beloning, die je daarna graag wilt herhalen. En zo raak je heel snel verslaafd."

Rokers kunnen keuzes niet afremmen

Maar dat is niet alles dat uit zijn onderzoek komt. "Door de stijging in dopamine wordt ook het controlesysteem in de hersenen gedempt. Daardoor kan het bijvoorbeeld moeilijker worden om impulsieve keuzes af te remmen", zegt Stam. Hierdoor kunnen rokers moeite hebben met het verwerken van hun fouten of ze vaker maken.

Nicotine heeft dus daadwerkelijk impact op je gedrag en de gevolgen ervan. "Nicotine is bijna net zo verslavend als bijvoorbeeld heroïne. Als je stopt met roken, dan voel je je heel naar. Deze ontwenning komt door de verlaging van dopamine. Je kan je hierdoor depressief of angstig gaan voelen. Bij jonge mensen is het brein nog volop in ontwikkeling."