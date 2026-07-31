Rook van bosbranden 'enorm schadelijk', ook nog dagen na het blussen

De WHO hanteert strikte advieswaarden voor luchtvervuiling, die zijn nu vaak zes keer zo hoog. Voor Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit aan de Universiteit Wageningen, zijn die cijfers relevant, al kijkt hij vooral naar wát er precies in de lucht hangt.

Verticale menging

"Het gaat om de rook, die vooral bestaat uit fijnstofdeeltjes", legt Krol uit. "Die deeltjes adem je in, en daarop hebben zich tal van schadelijke, onverbrande stoffen gehecht. Die zijn ronduit gevaarlijk voor de gezondheid."

De grote vraag is wanneer die lucht weer volledig schoon is. "Natuurlijk is het belangrijk dat de brand eerst stopt", zegt Krol. "Daarna moet er verticale menging in de atmosfeer optreden. Dat betekent dat alle vervuilde stoffen van de brand moeten kunnen wegtrekken naar hogere luchtlagen, of dat ze door regen worden neergeslagen."