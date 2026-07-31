Rook van bosbranden 'enorm schadelijk', ook nog dagen na het blussen
Het is nog altijd snikheet in grote delen van Europa, waardoor het risico op nieuwe natuurbranden onverminderd hoog blijft. Maar zelfs wanneer de vlammen zijn gedoofd en evacuees weer naar huis mogen, blijft de situatie spannend.
De WHO hanteert strikte advieswaarden voor luchtvervuiling, die zijn nu vaak zes keer zo hoog. Voor Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit aan de Universiteit Wageningen, zijn die cijfers relevant, al kijkt hij vooral naar wát er precies in de lucht hangt.
Verticale menging
"Het gaat om de rook, die vooral bestaat uit fijnstofdeeltjes", legt Krol uit. "Die deeltjes adem je in, en daarop hebben zich tal van schadelijke, onverbrande stoffen gehecht. Die zijn ronduit gevaarlijk voor de gezondheid."
De grote vraag is wanneer die lucht weer volledig schoon is. "Natuurlijk is het belangrijk dat de brand eerst stopt", zegt Krol. "Daarna moet er verticale menging in de atmosfeer optreden. Dat betekent dat alle vervuilde stoffen van de brand moeten kunnen wegtrekken naar hogere luchtlagen, of dat ze door regen worden neergeslagen."
Wind vanuit westen
Er is dus wind of flink wat regen nodig om de lucht te klaren. De aanhoudende droogte in Zuid- en West-Europa maakt dat lastig. "Als de wind uit het westen waait, kun je de branden in Centraal-Frankrijk soms nog ruiken terwijl de vuurhaard honderden kilometers verderop ligt."
Inwoners van de regio Bordeaux die inmiddels naar hun woning terugkeren, hebben op die manier nog dagelijks last van de bosbranden die ten westen van de stad woedden.
Schadelijk voor brandweer
Brandweerlieden zijn vaak wekenlang bezig om het vuur onder controle te krijgen. Omdat zij het dichtst bij de vuurhaarden werken, vangen zij volgens Krol de zwaarste klappen op. "Er wordt continu rook ingeademd. Voor de brandweerlieden die er dag in dag uit aan het werk zijn, heeft dat op de lange termijn grote gevolgen voor de luchtwegen."
"Het is natuurlijk moeilijk te zeggen wat de concrete gevolgen voor de gezondheid zijn", nuanceert de hoogleraar. "Maar bij zulke extreem hoge concentraties krijg je allerlei kankerverwekkende stoffen binnen die de longen zwaar irriteren. Dat is op termijn gewoon enorm schadelijk."