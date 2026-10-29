Racisme en discriminatie de wereld uit helpen? Couson, Ava en Xer weten hoe

In Den Haag vindt de UNESCO-wereldtop tegen racisme en discriminatie plaats. Er is dan ook nog veel 'werk te doen', waarschuwde premier Rob Jetten. Want het is iets waar ook veel kinderen nog altijd mee te maken krijgen.

Ava (9), Couson (10) en Xer (10) zijn het over een ding eens: racisme en discriminatie is nog lang de wereld niet uit. Ze zitten in de kinderraad van Amsterdam, en hebben wel een paar tips voor de volwassenen die vandaag en morgen samenkomen bij de UNESCO-wereldtop tegen racisme en discriminatie in Den Haag. Gepest vanwege huidskleur "We hebben wel geleerd: we zijn allemaal een mens en we horen gewoon allemaal bij elkaar. Maar er zijn wel nog steeds kinderen op mijn school die zeggen: hé, jij bent verkeerd en jij hoort er dus niet bij", vertelt Couson. "Ik heb veel dingen meegemaakt. Toen ik klein was ben ik veel gepest vanwege mijn huidskleur. Maar toen ik iets ouder werd, kwam ik steeds meer voor mezelf op." Hij ziet het ook veel om zich heen. "En dan gaat het vooral over de jongeren, want die schelden vooral met gay en homo en allemaal ziektes. En die schelden dan bruine mensen uit voor poep. En dat is heel racistisch."

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'Browniehead' De kinderen hebben er alledrie op hun eigen manier te maken gehad of het gezien. Ook Xer vertelt: "In groep vier heeft een jongen mij 'browniehead' genoemd. En toen was ik daar eigenlijk best wel verdrietig over."

Ik was bang dat als ik het zei en hij erop werd aangesproken, dat het dan erger zou worden. Xer (10) over zijn ervaring met racisme en discriminatie

Toch durfde ze er lang niks over te zeggen tegen de juf of haar ouders. "Want ik was bang dat als ik het zei en hij werd erop aangesproken, dat het dan erger zou worden." Actie ondernemen "Het raakt je", reageert Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij herkent de verhalen maar al te goed. "Ik word er emotioneel door. Kinderen voelen dat ze anders behandeld worden op basis van hun persoonlijke kenmerken, het is belangrijk daar werk van te maken." Het is onder meer de reden dat hij de top in Den Haag organiseert. Hij legt uit: "Voor deze kinderen, om ervoor te zorgen dat zij straks opgroeien in een land waar mensen niet op basis van hun persoonlijke kenmerken anders behandeld worden. Ze zijn de toekomst, en daarom moeten we ze koesteren."

Eerst praten, dan straffen Premier Rob Jetten en koning Willem-Alexander zijn onder anderen aanwezig op de UNESCO-top. Daar wordt gekeken naar wat er tegen discriminatie en racisme gedaan kan worden. Welke tips hebben de kinderen voor hen? Couson weet wel raad: "Dat er wordt gekeken naar alle scholen in Nederland, dat ze daarop gaan letten. En er vooral iets strenger op gaan zijn. Dat het op straat ook niet meer gezegd mag worden. Want het mag al niet, maar ze zeggen het dan toch." Strenger worden in het handhaven van discriminatie: ook Xer en Ava zijn het daarmee eens. Want als je iets fout doet, dan krijg je straf, weten zij van school. Zo legt Ava uit: "Je moet eerst praten, en als diegene blijft volhouden dat het toch goed is om te discrimineren, dan moet je wel zeggen: hier staat een straf op."

Handhaving Zo gek is dat voorstel niet, zegt Nationaal Coördinator Baldewsingh. "Zij voelen dit echt haarfijn. Discriminatie in Nederland is gewoon verboden. Sterker nog, discriminatie in Nederland is strafbaar." Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld.

Alleen: "Wat wij in Nederland doen, en dat is waar de kinderen de spijkers op de kop slaan, is dat wij niet altijd handhaven." Dat moet volgens Baldewsingh veranderen. "We hebben met elkaar afgesproken dat het strafbaar is. Nou, dat betekent gewoon dat er gehandhaafd moet gaan worden, en die mitsen en maren, die moeten wat mij betreft achterwege blijven. Discriminatie is discriminatie en als dat aangetoond is, dan vind ik gewoon dat er verantwoording afgelegd moet worden."

'Iedereen kan discrimineren' Maar dat is moeilijk, ziet ook Ava. "Iedereen kan discrimineren. En dat maakt het juist zo moeilijk, omdat het zo groot is." Ze hoopt dat mensen vooral blijven praten. "Als je praat met een mens dat discrimineert, misschien kan jij dan ook vertellen aan diegene waarom jij die groep mensen ook goed vindt. Eigenlijk waarom iedereen goed is." Toch ziet ze de toekomst op dit vlak somber in. Ze denkt niet dat haar generatie nog meemaakt dat discriminatie de wereld uit is. "Want we zijn wel ver van het goede punt af. Dus ik denk dat dat nog een paar generaties gaat duren."