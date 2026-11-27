Gemeenteraadsleden krijgen regelmatig te maken met intimidatie, blijkt uit nieuw onderzoek. Het gaat hierbij niet alleen om bedreigingen, maar soms ook om grote juridische druk. Volgens de Vereniging voor Raadsleden ondermijnt dit het raadswerk.

Uit een vandaag gepubliceerde enquête onder 300 raadsleden blijkt dat meer dan de helft van hen weleens zwijgt of zich uit angst voor intimidatie inhoudt. Ze reageren niet in een vergadering of debat, matigen hun toon of besluiten een bericht niet te delen via de (sociale) media. Nieuwe ontwikkeling Intimidatie of bedreiging verloopt bijvoorbeeld via sociale media of rondom de raadzaal. Vooral bij debatten over asielopvang of windmolens kan er zo'n sfeer ontstaan. Nu komt daar nog iets bij, namelijk juridische druk. 5 procent van de raadsleden kreeg te maken met een klacht, aangifte of dreiging van juridische stappen. "Het is wel echt een nieuwe ontwikkeling", zegt Petra Paulides van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Invloedrijke ondernemers "Het gaat om uitspraken die raadsleden deden en waarvan bijvoorbeeld invloedrijke ondernemers wilden dat ze die uitspraken terugnamen." Paulides is onderdeel van het ondersteuningsteam weerbaar bestuur. "Dus men belt mij dan met de vraag: Wat kan ik doen?" Twee raadsleden die dit meemaakten zijn Juliet Broersen (Volt, Amsterdam) en Kevin van Eikeren (Pro, Rotterdam). Beiden kwamen in conflict met zeer vermogende vastgoedondernemers die via de juridische weg druk uitoefenden.

Lees ook Racisme en intimidatie door managers op asielschip Silja, medewerkers voelen zich onveilig

'Belachelijk' In Amsterdam ging het om een raadsdebat over een ondernemer die discutabele voorwaarden stelde aan de huurders. Hij verhuurde alleen aan vrouwen en wilde toegang tot hun sociale media, ook als de vrouwen die op privé hadden staan. De Amsterdamse krant Het Parool publiceerde erover en liet huurders aan het woord die zich hier ongemakkelijk bij voelden. De Amsterdamse wethouder Zita Pels zei het 'belachelijk' te vinden dat zoiets kennelijk kan ontstaan in tijden van grote woningnood en sprak de hoop uit 'dat hij zijn biezen pakt en vertrekt, want zo'n huisjesmelker hebben wij niet nodig in deze stad.' Rectificatie In datzelfde debat liet raadslid Juliet Broersen van Volt zich erover uit. Ze zei dat ze hier 'een beetje Andrew Tatevibes' bij kreeg. Dat schoot de vastgoedondernemer in het verkeerde keelgat, hij eiste rectificatie van Broersen. Toen zij dat niet deed, kwam de zaak bij de rechter. Die stelde Broersen uiteindelijk in het gelijk. Zij mocht dit zeggen, het was niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Conflict om een pretpark Ook Kevin van Eikeren, raadslid voor Pro in Rotterdam kreeg een dagvaarding omdat hij zich negatief had uitgelaten over een ondernemer. In zijn geval ging het om vastgoedondernemer Wim Beelen. Beelen kocht in Rotterdam-Zuid de opstal van een voormalig pretpark. Terwijl Van Eikeren - met voorkeurstemmen gekozen in de raad - op die plek ruimte wilde maken voor betaalbare woningen. Het Rotterdamse college en de voltallige gemeenteraad gingen daarin mee en maakten plannen voor de ontwikkeling van het gebied als de erfpacht afloopt in 2030. Beelen zal zich daar naar alle waarschijnlijkheid tegen verzetten, liet hij doorschemeren in een interview met het Algemeen Dagblad. 'Spijkerharde speculant' De reden om raadslid Van Eikeren juridisch aan te pakken was dat hij in een interview met stadsomroep RTV Rijnmond over Beelen zei: "Hij speelt de barmhartige Samaritaan maar is gewoon een spijkerharde speculant."

Dan staat er opeens iemand aan je deur met een dagvaarding. Je moet binnen vier werkdagen reageren. Kevin van Eikeren, raadslid voor Pro in Rotterdam