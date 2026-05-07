Proefexamen en mentale hulplijn tegen examenstress: 'Leerlingen barsten spontaan in huilen uit tijdens toetsen'

De stress onder scholieren is al langere tijd een punt van zorg voor LAKS. Uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat 61 procent van de Nederlandse jongeren regelmatig of vaak prestatiedruk ervaren. Dit gaat wel over jongeren tussen de 12 en 30 jaar, bij scholieren ervaart ongeveer de helft prestatiedruk door school. Zorgelijke trend is dat dit cijfer de afgelopen 25 jaar flink is gestegen: in 2001 ging het nog om16 procent.

"Het gaat heel ver", zegt Inass Jagour, bestuurslid bij Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). "Wij spreken kandidaten die uit angst niet eens naar hun examens durven te gaan of die spontaan in huilen uitbarsten tijdens het maken van de toetsen."

Elk jaar heeft LAKS een telefoonlijn waar leerlingen naar kunnen bellen met klachten over het examen, maar de organisatie heeft besloten om dit jaar de lijn ook open te stellen voor leerlingen met examenklachten. "Wij merken via onze reguliere klachtenlijn dat er een enorme behoefte is aan ondersteuning bij prestatiedruk en stress", zegt Jagour. "In het verleden kregen wij deze signalen ook al, maar toen konden we er eigenlijk weinig mee."

Plek voor leerlingen

Door dit actief uit te dragen, hoopt LAKS leerlingen te kunnen ondersteunen die worstelen met stressklachten. "Wij zien dat die druk zich vooral concentreert rond de voorbereiding en het leren, en wij willen dat er een plek is waar studenten dan echt terechtkunnen."

Leerlingen die bellen krijgen een keuzemenu, bij optie 1 komen ze bij LAKS terecht, bij optie 2 komen ze te spreken met In Je Bol. Dit is een tak van de Kindertelefoon, gericht op jongeren tussen de 16 en 27 jaar. "Aan de andere kant van de lijn zitten getrainde vrijwilligers, geen professionals. Het doel is echt het bieden van een oprecht luisterend oor aan kandidaten die even hun hart willen luchten."

Echt nodig?

Maar kunnen examenkandidaten met hun zorgen niet gewoon met vrienden of familie praten? "Vaak is er in de directe omgeving, zoals bij ouders of op school, simpelweg geen ruimte om dit bespreekbaar te maken. De druk komt vaak juist daar vandaan", zegt Jagour. Daarom wil LAKS die ruimte wél bieden. "Bij ons is er zeker een plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen zonder dat er direct een oordeel of een verwachting aan vastzit."