Rens (21) had het net als veel jongeren moeilijk, maar De Mentale Wasstraat hielp hem: 'Werkt beter dan de psycholoog'

Het is druk op de weg naar het hardstyle dancefestival Defqon in Biddinghuizen. Op het terrein kunnen de jongeren behalve naar optredens ook naar een 'Mentale Wasstraat', ontworpen door bijzonder hoogleraar Veerkrachtig Opgroeien Levi van Dam. "Ik werd stilgezet, dat gebeurt bijna nooit, je gaat altijd door", zegt een deelnemer aan De Mentale Wasstraat. Altijd boos Een van de jongeren die vandaag helpen bij het opbouwen van de 'Wasstraat' is Rens (21). Hij bezocht er zelf ooit ook één en had daar veel baat bij. Voordat hij bij De Mentale Wasstraat belandde, was hij of blij of boos, met enorme schommelingen ertussen. "En het lag altijd aan andere mensen", vertelt hij. Zijn boosheid komt niet uit de lucht vallen. Tijdens de middelbare school werd zijn vader ernstig ziek en gebeurden er meer dingen die Rens - die naar eigen zeggen 'flinke adhd heeft' en niet makkelijk praat over zijn gevoel - traumatisch noemt. 'Ik voelde me een patiënt' Daarbovenop kreeg Rens ook nog een ongeluk waardoor zijn knie verbrijzeld raakte. Via de revalidatie-arts kwam hij bij een psycholoog terecht, waar hij het niet prettig vond. "Na twee keer ben ik daar weggegaan, ik voelde me echt een patiënt. Ik kwam daar depressiever van terug dan ik al was", vertelt hij. "Je kunt wel elke week naar de psycholoog gaan en daarnaast niks doen, maar dan ben je dus 1 dag opgelucht omdat je je verhaal kwijt kan en daarna niet meer. Elke dag 5 minuten en 5 dingen opschrijven waar ik dankbaar voor ben, zoals ik heb geleerd bij de 'Wasstraat', werkt veel beter. Het heeft me uit een moeilijke periode gehaald."

Mentale gezondheid aantrekkelijk maken Wat hij dan opschrijft, heeft hij geleerd van hoogleraar Levi van Dam. Van Dam probeert jongeren op een aantrekkelijke manier aan hun mentale gezondheid te laten werken, oftewel: hen te helpen lekkerder in hun vel te zitten. Volgens de hoogleraar werkt het voor veel jongeren beter om met iemand uit je omgeving te praten over hoe je je voelt en er zelf aan te werken dan naar de psycholoog te gaan. "Het is voor die jongeren veel beter om met elkaar of met hun naasten te praten over hoe ze zich voelen. Dat je ervaringen deelt, erachter komt dat je niet de enige bent die weleens een paniekaanval kreeg bij een tentamen bijvoorbeeld."

Impressie van de allereerste editie van De Mentale Wasstraat

Emotioneel intelligente jongeren Er wordt al langere tijd gesproken over een mentale crisis onder jongeren, en dat ze veel vaker dan vroeger mentale problemen hebben. Onderzoek van het Nationaal Jeugdinstituut laat dat ook zien: jongeren zeggen tegenwoordig meer druk en stress te ervaren en ze geven vaker aan dat ze bijvoorbeeld depressief zijn of angstig. Maar volgens Van Dam wordt dat vaak verkeerd uitgelegd. "Jongeren zijn heel goed in staat om te verwoorden dat ze mentale druk ervaren", zegt hij. "Dat wordt vaak negatief uitgelegd in de zin dat ze meteen naar de psycholoog moeten. Maar ik denk dat het ook positief is dat jongeren van nu zich goed kunnen uiten en dat we niet meteen moeten denken dat ze naar de therapeut moeten."

'Niet slechter dan voorgaande generaties' Jongeren zeggen vaker dat ze zich niet goed voelen, angstig zijn of depressief, maar dat is niet hetzelfde als psychisch ziek zijn, vertelt Van Dam. "Als je de onderzoeksgegevens erbij pakt, die aantonen hoeveel jongeren daadwerkelijk een psychische aandoening hebben, blijkt dat die groep al 30 jaar ongeveer dezelfde omvang heeft." "Deze jongeren van deze generatie zijn goed in het verwoorden dat ze niet goed in hun vel zitten, maar dat betekent niet dat ze er mentaal slechter aan toe zijn dan de voorgaande generaties", legt de hoogleraar uit. De Mentale Wasstraat Psychologische hulp is voor sommige jongeren wel noodzakelijk, maar niet voor zoveel jongeren als het nu lijkt, vindt Van Dam. "In De Mentale Wasstraat kijken we daarom welke tools vanuit psychologie, wetenschap en spiritualiteit, jongeren kunnen helpen het gesprek met elkaar aan te gaan. Maar ook door ademwerk te doen om stress te verlagen." Ook wordt nagedacht over hoe jongeren anders naar hun leven kunnen kijken. "Door op te schrijven waar ze dankbaar voor zijn, wat hun doelen zijn op een dag of door simpelweg elke dag met een glas water te beginnen in plaats van energydrink."