President Donald Trump wil na Gaza ook vredesdeal sluiten in Oekraïne: 'Maar compleet andere situatie'

De Amerikaanse president Trump is amper terug uit het Midden-Oosten als hij het alweer over de oorlog in Oekraïne heeft. "Het kenmerkt de korte aandachtsspanne van de president", zegt oud-diplomaat en toponderhandelaar Maarten van Rossum.

Volgende vredesdeal

Maar hij snapt wel dat Trump het momentum wil gebruiken om de volgende vredesdeal te sluiten. Al is de oorlog in Oekraïne een compleet andere situatie dan met Israel en Hamas, benadrukt hij. "Op Israël kan Trump veel druk zetten, want dat land is compleet afhankelijk van de VS." Maar dat geldt niet voor Rusland.

"Je kan pas onderhandelen als er een balans zit in de pijn", legt Van Rossum uit. Beide partijen moeten overtuigd zijn wat op te moeten geven. Trump maakte volgens de onderhandelaar een basisfout bij Poetin: "Hij hanteert de tactiek: Eerst ik, dan jij. Maar dat moet andersom."

Geen stroom

Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Oekraïne opgevoerd, met name die op de energiesector. Zo werd gisteren de tweede stad Charkiv getroffen en zaten 30.000 huishoudens zonder stroom. Ook werd een ziekenhuis geraakt, waarbij meerdere gewonden vielen. De hoofdstad Kiev is geregeld doelwit.

Leo de Lange, die in de stad woont, zat afgelopen week een tijd zonder stroom. "Ik had van half zeven s'ochtends tot drie uur de volgende nacht geen elektriciteit en ook geen warm water." Hij maakt zich veel zorgen, vooral om de winter. "Je krijgt op een gegeven moment je huis gewoon niet meer warm als het minus vijftien buiten is. Vandaar dat ik dan nu ook voor de zekerheid een goede petroleumkachel heb gekocht." Hoop dat er binnenkort een einde komt aan de oorlog heeft hij niet.