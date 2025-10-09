Wat eerste fase van vredesakkoord betekent voor humanitaire hulp in Gaza: 'Alles is nodig'

Een wapenstilstand kan niet snel genoeg komen voor de inwoners van Gaza. In de afgelopen twee jaar is hun situatie dramatisch verslechterd. Het snel opschalen van hulp is een belangrijk onderdeel van het vredesplan dat nu op tafel ligt. Dat zien ook Jolien Veldwijk van humanitaire hulporganisatie CARE Nederland en Harm Goossens, algemeen directeur van het Rode Kruis. De vraag is of het praktisch haalbaar is om de hulp aan te bieden en hoe realistisch dat scenario is.

'Behoefte aan alles'

"De situatie ter plekke in de Gazastrook is het allerergste wat het ooit is geweest", zegt Veldwijk. "Het is gewoon verschrikkelijk, heel veel infrastructuur is vernietigd en er zijn heel weinig ziekenhuizen die nog functioneren."

Op de vraag waar de inwoners van Gaza behoefte aan hebben, zegt Veldwijk: "Alles. Voedsel, water, zeep en medicijnen." Een van haar collega's is in Gaza en vroeg om een zaklamp met een zonnepaneel. "Er is geen elektriciteit, en de winter komt eraan. De mensen hebben warme kleding en dekens nodig. Ze hebben natuurlijk alles achtergelaten en zijn al meerdere keren verjaagd uit hun huis. Ze hebben keukenspullen achtergelaten, beddengoed. Alles is nodig."

Vrachtwagens aan de grens

Dat zegt ook Harm Goossens van het Rode Kruis. "Er moeten zo snel mogelijk vrachtauto's naar binnen met voedsel, water, maar ook met onderdak, tenten, dat soort zaken. Voedsel is de eerste noodzaak." Aan de grens van Gaza staan duizenden vrachtwagens met die goederen die nodig zijn, van allerlei hulporganisaties, ook van het Rode Kruis en NGO's zoals CARE.

Maar om binnen te komen moet er een onbelemmerde toegang zijn, legt Goossens uit. "Daar zijn er wel veel vragen over. Mag er brandstof naar binnen? Mogen er tenten naar binnen? Mogen wij hulpverleners naar binnen brengen? Dat zijn allemaal zaken die de afgelopen twee jaar niet konden."