Politiek commentator Marloes Lemsom over formatiegesprek: 'Is de vraag wie als eerste een blokkade weghaalt'

Politiek commentator Marloes Lemsom legt aan de hand van vijf vragen uit wat nu precies de stand van zaken is.

1. Wat heeft informateur Buma vandaag precies geprobeerd?

"Hij wilde vooral kijken of er iets gedaan kon worden aan die blokkades van de partijen", vertelt de politiek commentator. "En hij wilde ze ook allemaal duidelijk maken: als je verantwoordelijkheid hebt voor het land, betekent dat ook dat je moeilijke keuzes moet maken."

"Maar er is vandaag eigenlijk niks uitgekomen", vertelt Lemsom verder. "Alle opties worden geblokkeerd. Het is alsof 'leraar Buma' alle leerlingen bij elkaar gezet heeft vandaag en zegt: 'Zo kan het niet langer, jullie moeten hier met elkaar uitkomen.'"

2. Waar zit het probleem?

Volgens Lemsom is dat duidelijk: "Bij iedereen behalve bij het CDA, want D66 wil niet met JA21, VVD niet met GroenLinks-PvdA en GroenLinks-PvdA wil geen gegarandeerde steun geven aan minderheidskabinet. En JA21 heeft zich vastgeklonken aan VVD, dus eigenlijk doet alleen het CDA niet moeilijk. Die partij wil ook niet zeggen welke coalitie de voorkeur heeft. De vraag is dus vooral: wie gaat er al eerste een blokkade weghalen?"

"Er lijkt dus helaas nog geen beweging in te komen", ziet ze. "Ze zeggen alle vijf de verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het land te voelen, dus ze gaan daar dit weekend verder over nadenken."