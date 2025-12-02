Vandaag presenteerde informateur Buma het tussenrapport van D66 en CDA. De volgende stap is het vinden van andere partijen om mee te formeren. Of dat voor de kerst lukt, kan CDA-leider Henri Bontenbal niet zeggen, "maar in 2 weken kan je ver komen."
In het rapport staat onder andere dat D66 en CDA de spreidingswet willen behouden, strengere asielmaatregelen willen invoeren en dat ze de hypotheekrenteaftrek geleidelijk willen afbouwen. In het stuk staat dat het een 'uitgestoken hand' is naar andere partijen.
Samen komen CDA en D66 aan 44 van de 150 zetels, lang niet genoeg voor een meerderheid. Met VVD erbij komen ze aan 66 zetels, ook dat is dus nog geen meerderheidskabinet. Komt daar GroenLinks-PvdA bij dan zijn er 86 zetels, maar VVD wil dit niet. Met JA21 en zonder GroenLinks-PvdA komen ze uit op 75 zetels, dus ook geen meerderheid. Daarbij wil D66 dat weer liever niet. Het wordt dus nog een flinke puzzel.