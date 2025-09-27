Vandaag komen de leden van GroenLinks-PvdA bij elkaar in Rotterdam Ahoy voor het verkiezingscongres 2025. Daar stellen ze het verkiezingsprogramma vast en trappen ze de campagne af voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Marloes Lemsom legt uit wat deze dag betekent voor de partij.

1. Over een maand zijn de verkiezingen, waarom houdt GroenLinks-PvdA vandaag een congres?

Het is het laatste moment waarop alle leden bij elkaar komen voor de verkiezingen, legt Lemsom uit. "Formeel stelt de partij het verkiezingsprogramma officieel vast. Leden mogen over een enkele kleine aanpassingen stemmen."

"Daarna is het toch vooral een gezamenlijk feestje, waarbij partijleider Frans Timmermans een speech houdt en iedereen zich opmaakt voor de campagne."

2. Bij het vorige congres liepen de emoties hoog op toen het ging over Gaza. Kunnen we dat nu weer verwachten?

Volgens Lemsom liepen de emoties inderdaad hoog op toen oud-partijleiders Lodewijk Asscher, Job Cohen en Ad Melkert zich tegen een door Kamerlid Kati Piri ingediende motie keerden. "In die motie werd opgeroepen tot een tijdelijk wapenembargo voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem. De leiders wilden dat de motie werd teruggedraaid."

De motie werd alsnog aangenomen en tegenstanders werden uitgejoeld. "Onder meer tot groot verdriet van partij-steunpilaar Gerdi Verbeet, die haar lidmaatschap inmiddels heeft opgezegd. Opvallend is wel dat de partij nu een nieuwe gedragscode heeft afgesproken, waarin onder meer staat dat iedereen respectvol met elkaar moet omgaan."