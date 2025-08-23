Politiek commentator Joost Vullings over demissionair 'rompkabinet': 'Nu nog meer kwestie van op de winkel passen'
Het was in de coalitie al vaak chaos en dat is het opnieuw, nu NSC uit het demissionaire kabinet is gestapt. Politiek commentator Joost Vullings kan ook geen chocolade maken van wat gisteravond precies misging in Den Haag. "Ze vertrouwen elkaar niet."
En hoe nu verder? VVD en BBB blijven doorregeren, maar met slechts 31 zetels. Het is de Tweede Kamer die op dit moment regeert, met wisselende meerderheden, zegt Vullings. "Er zijn wel ministers die op de winkel passen, maar we hoeven de komende maanden geen grote besluiten te verwachten vanuit Den Haag."