NSC en BBB reageren op 'tweede' val van het kabinet-Schoof: 'Totaal onverantwoord en heel roekeloos'

NSC-leider Eddy van Hijum verdedigt het besluit van zijn partij om het kabinet-Schoof te verlaten: "Minister Veldkamp werd niet in de gelegenheid gesteld om zijn werk te doen, hij had geen bewegingsruimte." Maar daar denken ze bij BBB, samen met VVD nu overgebleven in de coalitie, heel anders over. "Dat is gewoon niet waar, ik bestrijd dat", zegt partijleider Caroline van der Plas.