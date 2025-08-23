NSC en BBB reageren op 'tweede' val van het kabinet-Schoof: 'Totaal onverantwoord en heel roekeloos'
NSC stapte gisteren uit het demissionaire kabinet omdat VVD en BBB geen hardere maatregelen tegen Israël willen nemen. De vraag is wie de schuld krijgt van de 'kabinetsval'. Dus is het vingerwijzen tussen de voormalige coalitiepartijen inmiddels begonnen.
NSC-leider Eddy van Hijum verdedigt het besluit van zijn partij om het kabinet-Schoof te verlaten: "Minister Veldkamp werd niet in de gelegenheid gesteld om zijn werk te doen, hij had geen bewegingsruimte." Maar daar denken ze bij BBB, samen met VVD nu overgebleven in de coalitie, heel anders over. "Dat is gewoon niet waar, ik bestrijd dat", zegt partijleider Caroline van der Plas.