Politiebaas Willem Woelders herkent zorgen van agenten om NAVO-top: 'Druk op politie enorm hoog, maar basistaken zijn gewaarborgd'

Gewoon aangifte doen

Tijdens de NAVO-top, die op 24 en 25 juni wordt gehouden, zal er op straat gewoon politie zijn, benadrukt Woelders. "We hebben gezorgd dat er op de politie-eenheden een basisvoorziening aanwezig is", zegt hij. "We kunnen de spoedzaken gewoon oppakken."

Mensen kunnen op die dagen ook gewoon aangifte doen, maakt de politiebaas duidelijk. "Wat wel zou kunnen, is dat vervolgonderzoeken misschien een week later of in een latere periode worden ingezet." De politie kan volgens hem niet alles tegelijk: "Maar de basiszorg, en dat is het belangrijkste voor de burger in Nederland, die is gewoon geborgd."

Problemen met C2000

Naast zorgen over de bezetting zijn agenten ook bang dat hun belangrijkste communicatiesysteem C2000 uitvalt. Tijdens de jaarwisseling was er nog een storing die uren duurde. De problemen met C2000 zijn al jaren bekend, maar kregen na oud en nieuw extra prioriteit, zegt Woelders. "We doen het maximale om te voorkomen dat zoiets tijdens de top gaat gebeuren."

Inmiddels is duidelijk wat er is misgegaan en hoe dat voorkomen kan worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een ander systeem, dat in werking treedt als C2000 uitvalt. Agenten gaan daar volgens de politiebaas mee oefenen. "Waar val je op terug en hoe kun je toch blijven communiceren?", legt hij uit. "Ook zijn we aan het kijken hoe eventuele uitval van een van de meldkamers opgevangen moet worden."