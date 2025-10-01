Politie komt recordaantal van 1.500 rechercheurs tekort: 'Echt onaanvaardbaar, te veel zaken liggen op de plank'

De onderbezetting bij de recherche is gestegen naar een landelijk record van 15 procent. "Dat is echt heel erg veel", zegt Gert Veurink. "Het gaat vooral om een gebrek aan generieke (algemene, red.) rechercheurs. En dit probleem zal eerder groter worden dan kleiner." Door vergrijzing van het politiekorps en een beperkte doorstroom van reguliere agenten wordt het tekort namelijk steeds groter.

Steeds meer zaken op plank

Of het nu gaat om de aangifte van een verkrachting of oplichting via cybercrime: steeds meer zaken bij de recherche belanden op de plank. "Dat gaat echt over allerlei soort zaken", zegt de politiebaas. "Er blijft veel te veel liggen, we leveren steeds minder zaken aan. Daar klaagt het Openbaar Ministerie ook over."

Levensdelicten zullen altijd worden opgepakt. "Bloed aan de muur heeft altijd voorrang, zeggen wij wel eens." Maar winkeldiefstallen of ingewikkelde cybercrime-zaken hebben 'steeds minder prioriteit', minder voorrang, aldus Veurink. "Ook zedenzaken hebben soms minder prioriteit. Of andere zaken die een grote impact hebben."

'Opsporing dreigt in te storten'

In totaal werken er bij de Tactische Opsporing zo'n 10.000 rechercheurs. "Het is heel zorgelijk als we het tekort nu niet aanpakken", vindt Veurink, tevens politiechef van de eenheid Oost-Nederland. "Als je dat niet doet, is het straks niet meer oplosbaar. Dan is de opsporing ingestort en heb je een veel groter probleem."

Uit nieuwe berekeningen van de Nationale Politie blijkt nu dat er tot 2028 een nieuwe instroom nodig is van 1.563 fte aan nieuwe rechercheurs, of te wel dat er 1.563 fulltime banen gevuld moeten worden. "Dat betekent dat we 500 werknemers per jaar extra nodig hebben", zegt Veurink. "Die willen we dus graag extra werven. Maar dan moet dat wel mogelijk zijn. Dan kunnen we het oplossen."