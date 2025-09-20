Dit is waarom de demonstratie in Den Haag zo uit de hand is gelopen
Het begon als een demonstratie tegen immigratie maar liep al snel uit de hand. In Den Haag zochten demonstranten bewust de confrontatie op met de politie. De vraag is wie er betrokken waren bij het protest, en hoe het zo heeft kunnen escaleren.
Hoewel de organisator van de 'anti-immigratie' demonstratie had opgeroepen tot een vreedzaam protest, verliep de dag heel anders. Demonstranten die vanmiddag op het Malieveld waren schreeuwden 'wij zijn Nederland' en wapperden met Oranje Prinsenvlaggen, die gelinkt worden aan NSB-gedachtegoed. De extreemrechtse organisatie Voorpost was ook aanwezig bij de demonstratie, en in aankondigingen voor de demonstratie op social media ging eerder de leus 'eigen volk eerst' rond.