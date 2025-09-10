Polen vertellen over spanning in gemeenschap na neerhalen Russische drones: 'Iedereen is bang voor escalatie'

Polen zijn gewend in de schaduw van oorlog te leven, maar met deze aanval komt de dreiging toch dichterbij. Zo zegt de Nederlandse Pool Edward Skubisz. Hij heeft een Nederlandse moeder en Poolse vader en is 20 jaar geleden naar Polen verhuisd.

'Diepgewortelde angst'

"Het begin van een uitbarsting", zo omschrijft hij het gevoel toen hij de berichten hoorde over de drones in hun luchtruim. In Nederland zien ze de dreiging wel, maar voelen ze 'm niet zoals in Polen, zegt Skubisz.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er bij hem een constant onderliggend gevoel van onveiligheid aanwezig. "Een diepgewortelde angst voor Rusland: staan ze voor de deur?"

Gesprek van de dag

Hij is niet de enige die zich zo voelt, ook buiten Polen maakt de Poolse gemeenschap zich zorgen. In het Haagse Laakkwartier wonen veel Polen en is het schenden van het luchtruim van hun vaderland het gesprek van de dag.

Ania Paszak woont al ruim 30 jaar in Nederland, zij is erg geschrokken: "Ik zou echt graag willen dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen gewoon in een 'peaceful environment' kunnen opgroeien en niet met gevoel dat er een volgende oorlog komt in Europa."