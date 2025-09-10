Polen vertellen over spanning in gemeenschap na neerhalen Russische drones: 'Iedereen is bang voor escalatie'
Was Polen het doelwit van Russische agressie? Dat is de vraag, nadat Nederlandse gevechtsvliegtuigen vannacht boven Polen in actie kwamen en Russische drones uit de lucht schoten. In de Poolse gemeenschap zijn de zorgen groot.
Polen zijn gewend in de schaduw van oorlog te leven, maar met deze aanval komt de dreiging toch dichterbij. Zo zegt de Nederlandse Pool Edward Skubisz. Hij heeft een Nederlandse moeder en Poolse vader en is 20 jaar geleden naar Polen verhuisd.
'Diepgewortelde angst'
"Het begin van een uitbarsting", zo omschrijft hij het gevoel toen hij de berichten hoorde over de drones in hun luchtruim. In Nederland zien ze de dreiging wel, maar voelen ze 'm niet zoals in Polen, zegt Skubisz.
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er bij hem een constant onderliggend gevoel van onveiligheid aanwezig. "Een diepgewortelde angst voor Rusland: staan ze voor de deur?"
Gesprek van de dag
Hij is niet de enige die zich zo voelt, ook buiten Polen maakt de Poolse gemeenschap zich zorgen. In het Haagse Laakkwartier wonen veel Polen en is het schenden van het luchtruim van hun vaderland het gesprek van de dag.
Ania Paszak woont al ruim 30 jaar in Nederland, zij is erg geschrokken: "Ik zou echt graag willen dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen gewoon in een 'peaceful environment' kunnen opgroeien en niet met gevoel dat er een volgende oorlog komt in Europa."
Eén lijn trekken
Maar daar is ze wel bang voor: "Je zou denken dat het na de Tweede Wereldoorlog sowieso nooit zou gebeuren. Maar als ik ook terugkijk naar de Krim - we hebben eigenlijk allemaal stilgezeten. Rusland heeft gewoon een stuk land ingenomen zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. Wie gaat zo iemand stoppen?"
De Pools-Nederlandse ziet ook dat het in haar social media-kring veel los maakt. "Iedereen is bang voor escalatie van het conflict. Je moet echt een reactie geven op zoiets. Maar je moet ook goed kijken. Wat ga je doen? Op welke manier? Welke sancties? En ik denk dat we als Europa allemaal hetzelfde moeten doen. We moeten één lijn trekken tegenover landen die andere landen aanvallen."
Dreiging onderschat in Nederland
Ondanks dat er in Nederland veel gesproken wordt over de oorlog in Oekraïne, denkt ze dat Nederlanders de dreiging van Rusland onderschatten.
"Het is net een kind dat echt wil niet luisteren", vergelijkt ze. "Als jij zegt: 'Ik ga straf geven' en je doet niks dan gaat het kind dit herhalen, herhalen en herhalen. Het is denk ik hetzelfde met bepaalde bepaalde politici in de wereld."
Vluchten naar Nederland
Edward doet de situatie sterk denken aan 1939 het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen Duitsland eerst Polen aanviel en daarna Rusland. "We beseffen hoe kwetsbaar vrede en vrijheid is." Maar echt voorbereiden op oorlog doet hij nog niet. Al heeft hij wel extra water op voorraad.
In zijn gedachten is hij er wel veel mee bezig. "Wat ga ik doen als er echt oorlog uitbreekt? Dan vlucht ik met mijn vrouw naar Nederland."
'De angst blijft'
Hij merkt ook op dat het leven ondertussen gewoon doorgaat. Mensen gaan naar hun werk, naar school of het strand. "Het is niet zo dat je gelijk in de schuilkelder gaat zitten, maar de angst blijft."
Ania heeft haar familie in Polen nog niet gesproken sinds de drones zijn neergehaald. "Maar ik denk dat ze allemaal echt heel bang zijn", zegt ze tot slot.