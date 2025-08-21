Polen reageert fel op Russische drone die daar is neergekomen: dit is waarom
Is de Russische drone die in Polen is neergestort een manier om de NAVO uit te dagen? Volgens de Poolse regering wel, die reageert er dan ook fel op. Maar zijn ze daar echt bang 'de volgende' te worden? "Polen heeft een groot leger."
Poolse autoriteiten meldden dat er afgelopen nacht een Russische legerdrone neergekomen in een maisveld bij het Oost-Poolse dorpje Osiny. De vraag is nu of het om een bewuste aanval gaat, of om een ongeluk. Een aanval zou namelijk een schending zijn van Artikel 5 uit het NAVO-Verdrag. Hierin staat namelijk dat een aanval op een lidstaat, een aanval is op alle lidstaten.