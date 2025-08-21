Polen reageert fel op Russische drone die daar is neergekomen: dit is waarom

Poolse autoriteiten meldden dat er afgelopen nacht een Russische legerdrone neergekomen in een maisveld bij het Oost-Poolse dorpje Osiny. De vraag is nu of het om een bewuste aanval gaat, of om een ongeluk. Een aanval zou namelijk een schending zijn van Artikel 5 uit het NAVO-Verdrag. Hierin staat namelijk dat een aanval op een lidstaat, een aanval is op alle lidstaten.