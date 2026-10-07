'Polder' terug in het Catshuis: vakbonden en werkgevers positief na gesprek met kabinet

Ook CNV-voorzitter Hans van den Heuvel reisde vanmorgen af naar het Catshuis voor een gesprek met onder meer premier Rob Jetten. Er stond 2 uur voor, maar na 1,5 uur stonden ze alweer buiten. Toch is de vakbondsleider positief: "We gingen gewoon een keer het gesprek aan en dat hebben we al 8 maanden niet kunnen doen."

Dat verbaast politiek commentator Joost Vullings niets: volgens hem wordt door alle partijen wel gevoeld dat er íets moet gebeuren, met de WIA en de WW. "Daar is best veel consensus over. Maar hoe je dat gaat bereiken, met welke maatregelen en wie uiteindelijk de rekening daarvan betaalt: daar kun je heel lang met elkaar over strijden."