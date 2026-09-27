Pokémon bestaat dit jaar 30 jaar. Waar veel hypes uit de jaren 90 allang vergeten zijn, lijkt de liefde van de fans voor Pokémon eeuwig te duren. Wat is de magie? Megafan Elroy kan zich geen leven zonder voorstellen.

Pokémon al 30 jaar een hype: waarom fans als Elroy (35) er maar geen genoeg van krijgen

"Nostalgie", dat is het eerste woord dat bovenkomt als Elroy Koetsier (35) wordt gevraagd wat hij voelt bij Pokémon. Hij ziet nog helemaal voor zich hoe hij als kind werd betoverd door de serie. "In die tijd zaten wij met een boterham met hagelslag voor de tv te kijken. Onze ouders zeiden: 'joh, wordt het niet eens tijd om naar school te gaan?'." Dagelijks mee bezig Sindsdien heeft Pokémon hem niet meer losgelaten. Ook als volwassene is het een groot onderdeel van zijn leven. "We zijn laatst 2 weken naar Egypte op vakantie geweest, maar eigenlijk zijn we er ook daar dagelijks wel mee bezig", zegt hij. Pokémon is niet alleen zijn passie: hij heeft er ook zijn werk van kunnen maken. Sinds 2025 heeft Elroy samen met zijn vrouw Veronique (32) een Pokémon-winkel, eerst in Waalwijk en nu in Oss. Zijn ouders verklaarden hem voor gek toen hij begon, maar inmiddels komen zij ook regelmatig over de vloer in zijn zaak. En zijn 6-jarige zoon is hard op weg om de volgende 'Pokémaster' in de familie te worden.

Bron: EenVandaag Elroy met zijn vrouw, tweelingbroer en ouders, inmiddels zijn ze allemaal verslaafd aan Pokémon

Van rommelmarkt naar winkel "Onze verzameling liep op een gegeven moment zo uit de hand dat we besloten om op rommelmarkten te gaan staan", herinnert Elroy. En zo, om in Pokémon-termen te blijven, evolueerde de hobby snel. Van rommelmarkten naar beurzen en van zelf beurzen organiseren naar een eigen winkel starten. Op dit moment is er een nieuwe opleving in de Pokémon-hype, merkt ook Elroy in zijn winkel. Pokémon bestaat dit jaar 30 jaar en dat wordt gevierd met onder andere een nieuwe set kaarten, waar fans uren voor in de rij willen staan.

Het begon allemaal in 1996, toen verschillende Pokémon-spellen werden uitgebracht op de Gameboy. Het doel van het spel was om als trainer 'pocket monsters' (afgekort Pokémon) te vangen en die tegen andere trainers te laten vechten. Het was bijna direct een hit, ook omdat je met andere spelers Pokémon kon ruilen als je de Gameboys aan elkaar verbond met een kabel. Al snel volgden een kaartspel en een serie, die misschien wel nog populairder werden. Toen de eerste afleveringen van Pokémon in 1999 op tv kwamen in Nederland, was het nog een heel andere wereld: mensen belden met de Nokia 3210 en Britney Spears en Christina Aguilera streden om de eerste plaats in de Top 40. Cultuurfenomeen Maar in 30 jaar tijd is het uitgegroeid tot een cultuurfenomeen waar fans maar geen genoeg van lijken te krijgen. Er verschijnen steeds nieuwe spellen, series en merchandise, met elke keer nieuwe monsters. Er bestaan op dit moment meer dan 1000 verschillende Pokémon.

"Het is een miljardenbedrijf", zegt Jacco Peek. Hij schrijft al jaren over games, onder andere voor ID, maar hij heeft een speciale liefde voor Pokémon. Hij kan zich nog goed herinneren hoe het was toen hij zijn eerste Gameboy met het spel in handen kreeg. "Dat was echt een magische ervaring." Veilig en vrolijk Maar waar de meeste hypes na een tijdje weer overwaaien, lijkt er geen grens te zitten aan de populariteit van Pokémon. Het kent fans van alle leeftijden en elke keer is er weer een nieuwe generatie liefhebbers. Peek zegt wel te snappen waar dat vandaan komt. "Het is heel erg veilig en vrolijk. En ze doen heel erg aan vernieuwing." Al is er ook kritiek dat het bedrijf achter Pokémon het succes uitmelkt door constant met nieuwe games, series en merchandise te komen. Toch denkt Peek dat de makers een manier hebben gevonden om de fans tevreden te houden én nieuwe fans te krijgen. "Ze doen eigenlijk elke keer hetzelfde, maar dan weer net op een nieuwe manier", zegt hij. Oneindig doorgaan Volgens Peek waren de makers in de beginjaren bang dat het succes maar een paar jaar zou duren, maar daar is nu totaal geen sprake meer van. "Er is constant weer een nieuwe generatie Pokémon om te verzamelen, waar weer nieuwe games bij horen, waar ook weer een nieuwe animatieserie bij hoort." "Je kan in principe oneindig doorgaan en dat doen ze eigenlijk ook wel", zegt hij. "Dus ja, ik zie dit absoluut nog wel 30 jaar doorgaan op deze manier."

Hobby, passie en brood Ook Elroy kan zich niet voorstellen dat hij ooit uitgekeken raakt op Pokémon. "Het is natuurlijk onze hobby, passie en ons brood geworden", zegt hij over zijn winkel. "Het is echt heel bijzonder. Ik ga niet naar de winkel toe met het gevoel dat ik moet werken, maar met het idee dat ik mensen blij ga maken. En mezelf ook natuurlijk." Zijn winkel draait vooral om het kaartspel van Pokémon. De verzamelkaarten komen de laatste jaren vaak in het nieuws omdat zeldzame kaarten voor torenhoge bedragen worden verkocht. De bedragen kunnen oplopen tot tienduizenden en soms wel miljoenen euro's voor één kaart. Kaarten tussen je spaken Elroy heeft daardoor in zijn winkel te maken gehad met inbrekers die hoopten flinke bedragen buit te maken. Gelukkig bewaarde hij zijn meest zeldzame kaarten niet in de winkel. Daarnaast draait zijn winkel niet om de duurste, meest exclusieve kaarten, maar eerder om lekker spelen met fans. "Ik herinner me hoe je vroeger naar de Bart Smit en de Intertoys liep om kaarten te kopen", zegt Elroy. "Met je vriendjes op het schoolplein keek je niet naar hoe duur een kaart was. We deden ze soms voor de lol tussen de spaken van onze fiets." Vriendschappen Dat gevoel van plezier maken met Pokémon, is wat hij nog steeds het leukst vindt. Daarom organiseert Elroy spellendagen waar fans samenkomen om te spelen. "En daar ontstaan ook gewoon hele vriendschappen uit. Dat is heel mooi om te zien."