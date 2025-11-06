Jongeren gaan liever met de auto dan op de fiets, en als ze met de fiets gaan, is die elektrisch. Ook games en series houden kinderen stil op de bank. Fitfluencers Lotte en Joachim zijn zelf veel afgevallen en weten: "Het hoeft niet ingewikkeld te zijn."

Jongeren bewegen te weinig, deze fitfluencers weten dat het anders kan: 'Pokémon GO of muziek om lopen leuk te maken'

Dat jongeren minder bewegen, blijkt uit onderzoek van de TUDelft. De onderzoekers wijzen vooral de ouders die kinderen rondrijden als boosdoener aan. Ze ontdekten dat met name de groep 15- tot 17-jarigen steeds vaker niet-actief is of niet-actief - dus bijvoorbeeld als bijrijder in de auto - reist. Zorgelijke ontwikkeling Een zorgelijke ontwikkeling, vindt Wanda Wendel-Vos van het RIVM. "Bewegen voorkomt hart- en vaatziekten. Bepaalde kankersoorten komen minder voor als mensen meer bewegen", begint de programmacoördinator op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. "Diabetes, depressie, dementie, allemaal dingen die je kunt voorkomen met voldoende bewegen. Dus dat is wel reden om je zorgen te maken als je ziet dat juist de jongere groep minder gaat bewegen." Fatbikes Ook RIVM doet onderzoek naar de reden waarom jongeren minder bewegen. "We zien dat het gebruik van de elektrische fiets bij deze groep wel toeneemt", gaat Wendel-Vos verder. "Dit betekent dat ze de fietskilometers die ze nog wel maken steeds vaker elektrisch gaan, en dat baart zorgen."

Alles maakt het makkelijker om minder te bewegen, veel meer dan 20 of 30 jaar geleden Wanda Wendel-Vos van het RIVM

"We hebben tegenwoordig ook alles elektrisch: fietsen, scooters, steps, en natuurlijk social media. Alles maakt het makkelijker om minder te bewegen, veel meer dan 20 of 30 jaar geleden. En de overheid, maar ook wij als maatschappij kunnen allemaal bijdragen om jongeren toch te laten bewegen. Dat kan door beleid, maar ook door hoe we onszelf en elkaar aanmoedigen." 50 kilo afgevallen Lotte Corijn begrijpt wel waarom jongeren minder bewegen. "Een e-bike is sneller en je komt minder bezweet aan. Mensen zijn kuddedieren: als iedereen elektrisch rijdt of gebracht wordt door zijn ouders, dan ga je daarin mee. Maar als thuis en in je vriendengroep sporten en fietsen normaal zijn, doe je sneller mee." Lotte is contentmaker rond leefstijl en bewegen. Zij woog eerder rond de 130 kilo, viel ongeveer 50 kilo af en kwam later 10 kilo aan. Volgens haar helpt het om zelf de drempel te verlagen en om mensen te belonen. "Maak het makkelijk: leg sportkleren klaar, ga 's ochtends, spreek af met iemand. Beloon fietsen of sporten; punten of korting helpen. Want het is echt belangrijk: bewegen is goed voor je mentale gezondheid en verbindt mensen."

'Fat freerunner' Ook Joachim Scheffer, die veel jongeren inspireert met zijn sportieve leefstijl, maakt zich zorgen over de stilstand onder jongeren. Hij is online bekend onder de namen 'That Fat Freerunner' en later 'That Fit Freerunner', want hij viel met al het freerunnen 60 kilo af. "Ik begrijp natuurlijk wel dat mensen voor een e-bike of fatbike kiezen, want dat is gewoon makkelijk", zegt Joachim. "Alleen het nadeel is dat je gezondheid eronder lijdt. Daarom kies ik er zelf voor om dat niet te doen. Dan leef ik gezonder en gezonder leven is eigenlijk ook ouder worden." Kinderen naar school brengen Dat ouders hun kinderen structureel halen en brengen vindt Joachim geen goede ontwikkeling. "Aan de ene kant begrijp ik het ook wel als het heel slecht weer is en het regent. Je wil je kind natuurlijk wel zo veilig mogelijk ergens laten komen." "Maar als jij in de zomer met 30 graden of nu, als er een lekker herfstzonnetje schijnt, je kind ook elke dag naar school brengt - die maar 5 à 10 kilometer ver is - dat vind ik niet normaal."

'Fitfluencers' maken zich zorgen om het niet bewegen van jongeren

Gemak boven gezondheid Volgens Joachim is de verleiding om gemak boven gezondheid te stellen groot. "Als je buiten loopt, zie je alleen maar reclames voor fastfood. Ik heb nog nooit een reclame voor een appel gezien. Slechte keuzes worden overal gepromoot, en dat is zorgwekkend."