Planten in de gymzaal tegen examenstress? Op deze middelbare school experimenteren ze ermee: 'Helemaal zen'

Een kille gymzaal, rijen tafels en leerlingen die zich het hoofd breken over moeilijke vragen: de eindexamens zijn begonnen. Vaak gepaard met stress - en daar helpt zo'n kale omgeving niet bij. De vraag is of planten in de zaal dat kunnen verminderen.

Vier middelbare scholen in Nederland experimenteren er deze examenperiode mee. Zo ook op het Amsterdams Lyceum: daar staat opvallend veel groen in een van de twee examenzalen. "Ik ben bang dat ik tijdens mijn examen blaadjes ga tellen als ik even iets van het antwoord niet weet." Een andere vibe Rector Tom van Veen van de middelbare school in Amsterdam is enthousiast: "We zijn in de gelegenheid gesteld om één gymzaal op te frissen, op een positieve manier." Hij gaat verder: "Zodat het een andere vibe krijgt, niet alleen maar ernstig en serieus en spannend en stressvol." De planten zijn geschonken door stichting Plants and Flower Foundation Holland, die de Nederlandse bloemen- en plantensector promoot. De andere drie scholen die meedoen aan de proef zijn in Breda, Rotterdam en Utrecht. Jungle "De achterwand van de zaal is helemaal bekleed met planten", legt de rector uit. "Aan de kant waar de kinderen naartoe kijken, is een soort jungle gecreëerd. Met grote bananenplanten - noem ik het dan maar, maar ik ben geen bioloog, hè - die echt heel hoog reiken in de zaal."

"Het is een mix van verschillende planten die verschillende effecten bieden. Dus de één is wat meer luchtzuiverend, de ander draagt nog veel meer bij aan stressvermindering. Dus het is een bewuste mix", weet Margot van Hout. Zij is lid van de stichting die de planten geregeld heeft.

Stressvermindering Van Hout legt uit waarom ze dit hebben georganiseerd: "De eindexamenperiode is natuurlijk een behoorlijk stressvolle tijd", zegt ze. "Het is altijd wel een spannende gebeurtenis als je het ineens zo formeel in een zaal moet doen." "We weten uit onderzoek dat planten zorgen voor stressvermindering. Dus we wilden eigenlijk scholen die eindexamenklassen hebben, aanbieden om daarbij te helpen." Van Hout licht de positieve effecten die groen om je heen kunnen hebben verder toe. "Uit onderzoek blijkt dat je na 40 seconden kijken naar een plant al stressreductie kan ervaren." Zo raak je meer ontspannen. "Bij de één is dat natuurlijk sneller dan bij de ander, maar dat is het gemiddelde."

Iets van deze tijd Volgens rector Van Veen is het iets van deze tijd, "die stressbeleving." "In mijn tijd, het is 40 jaar geleden dat ik examen gedaan heb, toen was dat helemaal geen onderwerp. Het was wel spannend, maar stress was niet een woord dat erbij gebruikt werd. Het was gewoon spannend." Hij denkt dat stress aandacht geven en erover praten ook bijdraagt aan meer stress. "Want je wordt er doorlopend mee geconfronteerd, je moet erover nadenken." "Dit is een pilot, dus we gaan kijken hoe de scholen hierop terugkijken, wat ze ervan vinden, hoe ze het hebben ervaren en hoe de leerlingen het natuurlijk hebben ervaren. En dan gaan we kijken of dat we het wellicht volgend jaar nog een keer kunnen doen", zegt Van Hout.

Afleiding Elena is een van de leerlingen die binnenkort eindexamen doet. Ze hoopt dat ze een beetje aan de zijkant van de zaal mag zitten. "Met wel een beetje zicht op die muur. Het is best wel grappig eigenlijk om te zien nu zo." Haar medeleerling Kees is ook te spreken over de zaal: "Het is veel minder saai en kil zoals de gymzaal normaal gesproken is." Alleen, zegt Kees: "Ik ben bang dat ik tijdens mijn examen dan bijvoorbeeld blaadjes ga tellen als ik even iets van het antwoord niet weet en dat het wel afleidend kan zijn. Maar dat is natuurlijk moeilijk te zeggen nu zonder dat ik hier een examen heb gehad." 'Die muur redt mijn leven' "Ik denk dat het wel een goed effect gaat hebben op de toetsen", zegt Elena. Ze is nerveus voor haar examens. "Er zijn gewoon een paar vakken waarvan ik wel denk: oeh, die wordt pittig. Vooral natuurkunde."