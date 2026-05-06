In het Leids Universitair Medisch Centrum bereiden ze zich voor op de komst van een cruise-opvarende die is besmet met het hantavirus. Het ziekenhuis heeft hier een speciale afdeling voor. Hoe gaan ze daar precies te werk? "We staan in de startblokken."

Patiënt met hantavirus komt naar ziekenhuis in Leiden: zo bereiden ze zich daar nu voor

Nadat er begin deze week op een Nederlands cruiseschip drie vakantiegangers waarschijnlijk door een infectie van het hantavirus zijn overleden, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er vandaag nog drie mensen van boord worden gehaald. De twee bemanningsleden en een passagier zouden last hebben van symptomen of in nauw contact zijn geweest met de overledenen. Zo goed mogelijk voorbereiden Zeker een van de patiënten wordt opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. "Wij willen de klinische zorg daarvoor verlenen", bevestigt viroloog Ann Vossen de komst van de patiënt. "Het hangt er natuurlijk een beetje van af of het een IC-patiënt gaat worden of een minder zieke patiënt, maar voor beide gevallen staan wij klaar."

Er is bij het LUMC dus nog niet veel bekend over wie ze straks onder hun zorg krijgen. "Want dat kan natuurlijk ook in een dag veranderen. We proberen onszelf wel op de hoogte te houden, van 'weten jullie al wie er komt?' en 'wat is op dat moment de klinische status?' En dan kunnen we ons daar zo goed mogelijk op voorbereiden."

Veranderende situatie "We hebben nu vooral contact met het RIVM, het landelijk coördinatiecentrum voor de infectieziektebestrijding. En zij hebben ook weer contact met de WHO, die coördineert natuurlijk ook een deel van dit wereldwijde probleem", legt de viroloog uit. "Dus op deze manier proberen we elkaar op de hoogte te houden van: waar kan een patiënt naar toe en wie komt er eventueel naar Nederland?" De WHO houdt de situatie inderdaad nauw in de gaten. In een rapportage van gisteren meldde de organisatie namelijk dat er nu vijf opvarenden vermoedelijk besmet zijn met het virus. Verschillende teams Het ziekenhuis heeft wel al een team met clinici klaarstaan, bestaande uit zowel artsen als verpleegkundigen die hier speciaal voor zijn getraind. Het gaat om minstens dertig mensen, zegt Vossen. "We hebben ook een heel team van infectiepreventie-mensen die alles weten van hoe je infecties niet moet laten verspreiden in een ziekenhuis. Die staan allemaal in de startblokken."

'Goed in getraind' Het LUMC heeft zich beschikbaar opgesteld omdat het veel ervaringen met andere ernstige infectieziekten en patiënten in isolatie heeft, vertelt de viroloog. "We zijn hier goed in getraind en doen ook vaak oefeningen." De teamleden zijn inzetbaar voor alle patiënten in het ziekenhuis, maar worden nu dus ingezet voor het behandelen van de hantaviruspatiënt. "Zij kunnen bijvoorbeeld 8 uur achter elkaar goed voor de patiënt zorgen." Na een rustperiode moeten ze de volgende dag weer beschikbaar zijn. Geleerd van corona Naast de trainingen en oefeningen, heeft het team ook veel kunnen leren tijdens de coronapandemie. Ook toen stak het ziekenhuis haar hand op bij het verzorgen van patiënten die besmet waren met het coronavirus. "En ook dit virus beschouwen we als een luchtweg-overdraagbaar virus", zegt Vossen over het hantavirus waar Nederland niet eerder bekend mee was. "Dit specifieke virus hebben we hier nog nooit in het LUMC gehad. Maar je kunt natuurlijk virussen ook wel indelen in hoe ze worden overgedragen van persoon op persoon en hoe groot de kans daarop is." Dat risico schat ze nu nog klein in. Geen zorgen Vossen legt uit: "Want in Amerika worden de meeste gevallen beschreven en heel vaak zijn die één-op-één van een rat of muis naar de mens. Dat er ook daadwerkelijk verspreiding plaatsvindt naar andere mensen komt dus eigenlijk relatief weinig voor." Maar ben je eenmaal besmet en krijg je een longontsteking, dan is het risico op een ernstige ziekte wel hoog, vertelt de viroloog.