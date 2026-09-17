Over links of rechts? Oppositie wil dat kabinet kiest, maar premier Rob Jetten geeft niet toe
Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen waren de ogen vooral gericht op premier Rob Jetten. De oppositie wil hem dwingen tot een keuze: over links of over rechts. Maar Jetten blijft zoeken naar brede steun.
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen wordt doorgaans de begroting besproken die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, maar dit jaar ging het ook over het functioneren van het kabinet zelf. Jetten is namelijk premier van een minderheidskabinet, dat de oppositie nodig heeft voor zijn plannen.
Links of rechts
De oppositie vraagt al langere tijd om een duidelijke keuze: samenwerken met PRO of met JA21 en SGP. Maar de premier wilde ook vandaag nog geen voorkeur uitspreken. Hij wil juist een brede coalitie aan zijn plannen binden.