Oude bruggen redden met nieuwe data: 'Wat rechercheurs doen bij politie, doen wij voor infrastructuur'

Meten is weten, met dat motto in het achterhoofd wordt de conditie van de Zeelandbrug onderzocht. Met die inzichten hopen ze te kunnen voorspellen hoelang de brug nog veilig meegaat, zodat die niet onnodig wordt gesloopt.

De Zeelandbrug is de verbinding tussen het Zeeuwse Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. De 5 kilometer lange brug is inmiddels 60 jaar oud en gaat richting het einde van zijn levensduur. Afgelopen nacht hebben onderzoekers van de TU Delft en ingenieursbureau Witteveen+Bos gemeten hoe het is gesteld met de brug. Verkeer is veranderd "In de jaren 60 was het verkeer heel anders. Andere aantallen, maar ook andere gewichten. We kijken nu specifiek naar het effect van de belasting in de brugconstructie", legt onderzoeker Floris Besseling van Witteveen+Bos uit. Want als er een zware vrachtwagen over de brug rijdt, dan zakt de brug een paar centimeter naar beneden. Besseling: "En de grote vraag is: hoeveel kracht levert dat in de constructie in extreme gevallen op? En dat onderzoeken we dus mede met de proefbelastingen zoals vannacht."

Icoon in Zeeland Er worden lasers, sensoren en andere meetapparatuur op de brug geplaatst. Daarna rijden er twee zware vrachtwagens van 50 ton langs en komt de data binnen. Uit de metingen kan worden afgelezen op de honderdste millimeter in hoeverre er bewegingen en vervormingen optreden in een brugdeel of verbindingsstuk.

Zo kunnen we ons onderhoud slim plannen zodat de brug goed in conditie blijft en we verrassingen voorkomen." gedeputeerde Harry van der Maas

Gedeputeerde Harry van der Maas is vannacht ook aanwezig bij de metingen. "Het is een belangrijk moment, want de Zeelandbrug is een icoon in Zeeland." De gedeputeerde is blij met de extra informatie die hij door dit onderzoek krijgt over de brug. "Zo kunnen we ons onderhoud slim plannen zodat de brug goed in conditie blijft en we verrassingen voorkomen."

Verrassingen voorkomen Van der Maas verwacht dat de 5 kilometer lange brug nog zo'n 15 jaar mee gaat. "Door deze monitoring proberen we de conditie nauwkeurig op de voet te volgen zodat we vroegtijdig kunnen nadenken over een alternatief. Dat kan een brug of een tunnel zijn", voegt hij daaraan toe. "Wie het weet, mag het zeggen." Hij ziet dat er meerdere bruggen in Nederland aan het einde van hun levensduur zijn. "En ik vind dat we veel slimmer moeten omgaan met ons onderhoud, veel nauwkeuriger moeten voorspellen, zodat je verrassingen kunt voorkomen. Bijvoorbeeld dat een brug plots gesloten moet worden." Geld beter inzetten En er is een tweede argument, volgens Van der Maas. "Dat het geld dat je hebt en dat vaak op is, of waar een tekort aan is, veel beter kunt inzetten." Dat vooruitkijken is volgens de gedeputeerde Van der Maas te weinig gebeurd de afgelopen jaren. "Daarom ben ik zo blij dat er nieuwe technieken zijn. Hier kun je zien dat met data en monitoring nauwkeuriger om kunt gaan met tunnels, wegen, enzovoort."

Veel meer bekend Het is al de vierde keer dat er wordt gemeten op de Zeelandbrug. Volgens Floris Besseling van Witteveen+Bos heeft dat veel informatie opgeleverd. "Voor de brugdelen waar we geweest zijn, hebben we echt een heel duidelijk beeld waar in de constructie de krachten concentreren." En als die vrachtwagen een hogere belasting geeft op een bepaalde plek, moet je daar volgens Besseling extra voorzichtig zijn. "Daar was voor dit project nog niets over bekend. Toen waren het voor ons 54 dezelfde brugdelen." Breed toepasbaar Volgens Besseling is deze methode ook toepasbaar op andere bruggen. "Een andere brug zal misschien een andere informatievraag hebben. Maar daar kunnen we de meetsystemen op aanpassen."