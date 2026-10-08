Bruginspecteurs schrikken van grote hoeveelheid achterstallig onderhoud: 'Urgentie lijkt niet door te dringen'
De laatste weken gaat de ene na de andere brug dicht omdat eroverheen rijden te gevaarlijk is. Toch wordt de inspectie van oude bruggen vaak uitgesteld. Volgens inspecteurs is het aantal plekken met achterstallig onderhoud inmiddels zorgelijk hoog.
Meer dan tweehonderdduizend objecten, zoals bruggen, sluizen, viaducten en wegen, in ons land hebben direct onderhoud nodig. Het is zorgelijk dat zo veel plekken tegelijk onderhoud nodig hebben, zegt Leonie Koops. Zij is directeur infrastructuur van ingenieursbureau Witteveen & Bos. "Als we dat onderhoud object voor object gaan doen, dan kost dat te veel tijd. En zoveel tijd hebben we niet."
In de afgelopen maanden waren al gevolgen van achterstallig onderhoud te zien, bijvoorbeeld bij de Suurhoffbrug richting de Maasvlakte, de Merwedebrug bij Gorinchem en de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Deze zijn deels of geheel afgesloten op enig moment. Opvallend is dat veel van deze bruggen al tijden onder verscherpt toezicht stonden.
Grote haast
Inspecteurs van bruggen en wegen treden zelden naar buiten, maar vanwege de grote zorgen vertellen ze nu wat zij zien en meemaken. "We weten al jaren dat het slecht gaat en die urgentie lijkt niet verder door te dringen", zegt Koops.
We weten al jaren dat het slecht gaat en die urgentie lijkt niet verder door te dringen.directeur infrastructuur van ingenieursbureau Witteveen & Bos, Leonie Koops
Er is op dit moment een tekort aan geld om al het achterstallig onderhoud aan te pakken en dat zorgt voor een flinke vertraging. En die tijd is er eigenlijk niet, zegt ze. Volgens Koops is het niet haalbaar om alle problemen een voor een aan te pakken, maar moeten we soortgelijke objecten tegelijk gaan doen. "Dan kunnen we versnellen, leren, innoveren en ervoor zorgen dat we het tempo maken dat nodig is om al die dingen in de lucht te houden."
'Miljarden' zegt minister
Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat in een schriftelijke reactie weten dat hij 'de zorgen over de veroudering van onze infrastructuur' deelt. De minister zegt te zien dat steeds meer bruggen, tunnels, wegen en waterwerken het einde van hun technische levensduur bereiken en storingen en defecten vertonen.
Volgens hem is 'herprioritering van alle infrastructurele projecten van het rijk noodzakelijk'. Hij laat weten dat hij en staatssecretaris Bertram vanaf het begin van hun aanstelling miljarden naar onderhoud en vervanging verschuiven. "Hoe deze keuzes er op projectniveau uitzien wordt binnen enkele weken bekend."
'Wederopbouw van infrastructuur'
"Door meer te investeren in onderhoud en vervanging kunnen we de trend van storingen en defecten keren. Het is tijd voor een wederopbouw van onze infrastructuur; de basis moet weer op orde", zegt minister Karremans in zijn reactie.
Tot slot zegt hij dat veiligheid altijd voorop staat. "Rijkswaterstaat monitort verouderde infrastructuur en neemt waar nodig maatregelen."