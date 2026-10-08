Bruginspecteurs schrikken van grote hoeveelheid achterstallig onderhoud: 'Urgentie lijkt niet door te dringen'

Meer dan tweehonderdduizend objecten, zoals bruggen, sluizen, viaducten en wegen, in ons land hebben direct onderhoud nodig. Het is zorgelijk dat zo veel plekken tegelijk onderhoud nodig hebben, zegt Leonie Koops. Zij is directeur infrastructuur van ingenieursbureau Witteveen & Bos. "Als we dat onderhoud object voor object gaan doen, dan kost dat te veel tijd. En zoveel tijd hebben we niet."

In de afgelopen maanden waren al gevolgen van achterstallig onderhoud te zien, bijvoorbeeld bij de Suurhoffbrug richting de Maasvlakte, de Merwedebrug bij Gorinchem en de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Deze zijn deels of geheel afgesloten op enig moment. Opvallend is dat veel van deze bruggen al tijden onder verscherpt toezicht stonden.

Grote haast

Inspecteurs van bruggen en wegen treden zelden naar buiten, maar vanwege de grote zorgen vertellen ze nu wat zij zien en meemaken. "We weten al jaren dat het slecht gaat en die urgentie lijkt niet verder door te dringen", zegt Koops.